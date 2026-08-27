Fekete karszalagban versenyezve tisztelegtek sportolóink Boros Gergely emléke előtt a vb-n

A szerda este, életének 43. évében, közúti balesetben elhunyt korábbi világ- és Európa-bajnok kajakos, a hazai szövetségben 2018 és 2024 között szakmai igazgatóként tevékenykedő Boros Gergely előtt tisztelegve, fekete karszalagban szállt hajóba az idén négyből három nagy versenyt megnyerő férfi kajaknégyesünk (és ettől a futamtól kezdve valamennyi gyorsasági egységünk). A futam nem ment úgy Nádas Bencének, Fodor Bencének, Kurucz Leventének és Tótka Sándornak, ahogyan azt szerették volna, hiszen a németektől több mint egy másodpercet, a lengyelektől négy századot kapott az egység, viszont az A-döntőt jelentő harmadik helyet azért megszerezte.

Talán nem sértünk meg senkit azzal, ha azt írjuk, az utóbbi időben ritkán láttunk olyat magyar kenustól, hogy világbajnokságon, olimpiai számban, féltávnál két hajóval vezet az aktuális olimpiai bajnok, és a többi világklasszis előtt. Fejes Dániel véghez vitte ezt a bravúrt a C–1 1000 méter középfutamában, egyedül Tokió bajnoka, a brazil Isaquias Queiroz tudott támadást indítani ellene, háromnegyed hajóra jött fel, ám amikor Fejes ezt észlelte, rögtön lerázta magáról riválisát, és megnyerte a középfutamát.

Világbajnoki címvédőhöz méltó előfutamot ment K–1 1000 méteren Csikós Zsóka, aki tulajdonképpen végig vezetve diadalmaskodott, így az ötszáz mellett ezer egyesben is készülhet az éremfutamra.

Azt tudtuk, hogy a fiatalok, Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna alkotta kajaknégyesünk a nehezebb középfutamba került, amelyből csak az első három egység juthatott az A-döntőbe. Féltávnál látni lehetett, nem biztos, hogy meglesz az első három hely egyike, hiszen a lányok ekkor az ötödik helyen haladtak. A franciákat sikerült megelőzniük, az ausztrálokat, a lengyeleket és a dánokat viszont nem, érthető volt, hogy a lányok a könnyeikkel küszködve szálltak ki a hajóból, hiszen kiderült: ezen a vb-n a tizedik helynél előrébb nem végezhetnek.

A kétszázas fiúknak sem úgy alakult a középfutam, ahogyan azt eltervezték, Hodován Dávid (C–1 200 m) a negyedik, Balogh Gergely (K–1 200 m) az ötödik helyen ért célba, így a lányokhoz hasonlóan ők is a tizedik helyért küzdhet tovább.

Örömhír, hogy a paralimpiai bronzérmes Varga Katalin (KL2) mégis folytathatja a vb-t. Ahogyan arról szerdán beszámoltunk, a sportoló az előfutamot megelőzően vízbe borult, emiatt nem tudott időben megjelenni a rajtnál, így kizárták. A szövetség óvást nyújtott be az ügyben, ezt a versenybizottság elutasította, a döntéssel szemben a szövetségi kapitány, Hajdu Botond fellebbezett, aminek a zsűri helyt adott, Varga Katalin így a pénteki középfutamban rajthoz állhat.

Parasportolóink közül Boldizsár Dalma (VL2), Kiss Tibor (KL2) és Kiss Erik (KL3) is középfutamba kvalifikált.