Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

El-playoff, visszavágó: FTC–Trabzonspor 1–0

Nagy Ádám és Nagy Olivér is kezd a Fradiban a Trabzonspor elleni visszavágón

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.27. 19:25
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Nagy Ádám is bent az FTC kezdőjében (Fotó: Szabó Miklós)
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FTC Európa-liga-selejtező Trabzonspor El-selejtező Ferencváros
A Ferencváros 20.30-tól a török Trabzonsport fogadja a labdarúgó Európa-liga-selejtező playoffkörének visszavágóján, miután az első mérkőzést egy góllal megnyerte. Mutatjuk a találkozó kezdőcsapatait.

 

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–TRABZONSPOR (török) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Groupama Aréna, 20.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rade Obrenovic (Jure Praprotnik, Grega Kordez) – szlovénok
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf, Corbu, Nagy Á., O'Dowda – Zachariassen, Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Varga Á. (kapus), Arzani, Csirkovics, Kanikovszki, N. Keita, Kodro, Lakatos Cs., Levi, Lisztes, Osváth, Varga Z., Zohoré
TRABZONSPOR: André Onana – Eskihellac, Özkacar, Sztefan Szavics, Lopes Cabral – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah, Muci, Saviolo – Onuachu. Vezetőedző: Fatih Tekke
A kispadon: Colak, Yildirim (kapusok), Akaydin, Busuari, Mimaroglu, Mitongo, Nayir, Pina, Simsir, Tufan

Az első mérkőzésen: 1–0

 

FTC Európa-liga-selejtező Trabzonspor El-selejtező Ferencváros
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