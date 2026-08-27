Nagy Ádám és Nagy Olivér is kezd a Fradiban a Trabzonspor elleni visszavágón

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–TRABZONSPOR (török) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Groupama Aréna, 20.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rade Obrenovic (Jure Praprotnik, Grega Kordez) – szlovénok

FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf, Corbu, Nagy Á., O'Dowda – Zachariassen, Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs

A kispadon: Varga Á. (kapus), Arzani, Csirkovics, Kanikovszki, N. Keita, Kodro, Lakatos Cs., Levi, Lisztes, Osváth, Varga Z., Zohoré

TRABZONSPOR: André Onana – Eskihellac, Özkacar, Sztefan Szavics, Lopes Cabral – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah, Muci, Saviolo – Onuachu. Vezetőedző: Fatih Tekke

A kispadon: Colak, Yildirim (kapusok), Akaydin, Busuari, Mimaroglu, Mitongo, Nayir, Pina, Simsir, Tufan

Az első mérkőzésen: 1–0