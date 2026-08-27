Ez most Mas volt: szóló helyett sprintben győzött Pogacar

Amikor Tadej Pogacar utolsó csapattársa is elfáradt a főmezőny elején, eljött a szlovén kiválóság ideje. A Valencia tartományban zajló szakaszból 24 kilométer maradt hátra, benne egy földutas emelkedővel és egy veszélyes lejtmenettel. Pogacar a szokásához híven játszi könnyedséggel hagyta maga mögött a többi kerékpárost, rövidesen beérte a nap szökéséből elöl maradt riválisokat is, majd magára maradva közelített az első kategóriás hegy teteje felé.

Csakhogy hirtelen megjelent mögötte Enric Mas, a Movistar spanyol kerékpárosa a hegytető előtt le is előzte, így ő kapta a legtöbb pontot – ettől függetlenül Pogacar vezeti továbbra is a hegyi pontversenyt. A lejtmenet elején Mas intett a szlovénnek, nyugodjanak meg, nem érdemes kapkodva szelni az íveket a szűk úton. Pogacar túl nagy jelentőséget nem tulajdonított ennek, le akarta szakítani ellenfelét, csakhogy rosszul vette be az egyik kanyart és ugyan nem esett el, de a susnyásból kellett kikászálódnia.

Mögöttük Primoz Roglic kis csoportja közelített, a sík részre érve már csak 15 másodpercre apadt Pogacarék előnye, honfitársa ennél közelebb azonban nem férkőzött hozzá, sőt Roglicék visszacsúsztak Richard Carapazékhoz. Castelló városában, már sík terepen Mas és Pogacar előbb összedolgozott, majd a sprintre készült. Előbbi a hetedik, utóbbi a százharmincadik profi győzelméért harcolt…

Végül Pogacar bizonyult erősebbnek, már a harmadik szakaszsikerét aratta ezen a Vueltán, de Mas is megérdemli az elismerést, amiért egyáltalán zavarba tudta hozni az UAE kiválóságát.

„Nagyon meglepődtem, amikor Mas rakéta módjára süvített el mellettem a hegyen. A rádión azt mondták, negyven másodperc az előnyöm, sokkolt is, amikor beért. Utána akadt némi problémám a lejtmenetben, az utolsó tíz kilométeren örültem, hogy egyáltalán vele tudtam maradni, vizem sem maradt. Azzal tisztában voltam, hogy képes vagyok lesprintelni, de le a kalappal Mas előtt, ez egy nagyon jó verseny lett” – értékelt Pogacar.

Valter Attila a nap elején egy szökéssel próbálkozott, de az végül nem bizonyult sikeresnek. A Bahrain-Victorious magyar kerékpárosa egy kisebb csoport tagjaként a 39. helyen ért be.

81. VUELTA A ESPANA

6. szakasz (Alcossebre–Castelló, 177.4 km): 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:12:40 óra, 2. Mas (spanyol, Movistar) azonos idővel, 3. Debruyne (belga, Alpecin) 46 másodperc hátrány, …39. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 8:44 perc h.

Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Pogacar 15:38:27 óra, 2. Mas 3:34 p h., 3. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4:21 p h., …38. Valter 28:08 p h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. Pogacar 102 pont, 2. (zöld trikóban) Van Aert (belga, Visma) 69, 3. Brennan (brit, Visma) 60.

A hegyi pontverseny állása: 1. Pogacar 29 pont, 2. (pöttyös trikóban) Mas 14, 3. Fortunato (olasz, Astana) 13.

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 15:44:04 óra, 2. Debruyne 3 mp h., 3. Widar (belga, Lotto-Intermarché) 2:31 p h.

A csapatverseny állása: 1. Decathlon 47:20:30 óra, 2. UAE 4:22 p h., 3. Ineos 16:01 p h