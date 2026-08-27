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Hajdu Attila és Fejérvári Gergely a Hátsó füves-kiállítás pénteki borestjén

CS. P.CS. P.
2026.08.27. 20:17
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Hajdu Attila
Címkék
Laczkó Dezső Múzeum Fejérvári Gergely Hajdu Attila Hátsó füves
A veszprémi múzeum ingyenes programján a borásszá lett válogatott Ferencváros-kapus és a neves borszakíró lesz a főszereplő.
 

Péntek este nyárzáró programjára várja az érdeklődőket a veszprémi Hátsó füves-kiállítás. A Laczkó Dezső Múzeum szabadtéri eseményén lesz ingyenes borkóstoló a köveskáli Pálffy Szőlőbirtok és Pincészet boraival, és főként egy különlegesnek ígérkező beszélgetés Hajdu Attila és Fejérvári Gergely közreműködésével. A cím "A finomseprő és a durva söprögető", a téma a borvilág és a futball szövevényes kapcsolata.

Hajdu Attilát, a Ferencváros korábbi válogatott kapusát aligha kell bemutatni, bár a vászolyi Fürjes Udvarház borászaként talán kevésbé ismerik (remélhetőleg odaér kezdésre a dolgosnak ígérkező szüreti nap végén...). Hogy Bajnokok Ligája-minőséget képvisel, bizonyította a Fradi emlékezetes 1995-ös ősze során, de a BL-szint Fejérvári Gergelyre is jellemző a maga területén. Az egyedi hangú borszakíró fanyar humorát, szőlő- és borkultúra iránti szenvedélyét, lenyűgöző kulturális tájékozottságát olvasói ismerhetik könyveiből (Kis magyar borsznobkalauz, Fröccskönyv, Ültess szőlőt!) vagy a Magyar Hang hetilap Ásó, kapa, uzsonnabor című rovatából.

Fejérvári Gergely

Ahogyan egy futballmeccsből meg lehet fejteni a nagyvilágot, úgy láttatja egy csepp borban szellemi közegünk és hétköznapi valóságunk ezerszínű tengerét a Harmadik félidő bisztró-est pénteki műsorvezetője, akit egy zenei oldalon találóan így jellemeztek: "Művészetkóstoltató, kultúr-sommelier, az elfeledett zalai szőlők patrónusa. Szereti meginni és megírni is a bort, hiszi, hogy a mindannyiunkban lakó számtalan kis angyalt örömmel és széppel, azaz borral és művészettel lehet jóllakatni.”

A program pénteken 18 órakor kezdődik a Laczkó Dezső Múzeumban (Veszprém, Erzsébet sétány 1–3.), előtte 17 órától kurátori tárlatvezetés a Hátsó füves-kiállításon.)

 

 

 

Laczkó Dezső Múzeum Fejérvári Gergely Hajdu Attila Hátsó füves
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