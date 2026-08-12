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Kézilabda: hasznos tapasztalatok az U18-as fiú Eb-ről

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.08.12. 18:05
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kezilabda utánpótlás utánpótlássport Gulyás István
Az U18-as fiú kézilabda Európa-bajnokságon hatodikként záró magyar válogatott szövetségi edzője, Gulyás István tekintett vissza a játékosok első kontinensviadalára.

Az ifjúsági fiú kézilabda-válogatottat alkotó 2008-as és 2009-es születésű játékosok első alkalommal szerepeltek korosztályos Európa-bajnokságon: a csapat két héten át Szerbiában versenyzett az U18-as Eb-n. 

A csoportkörben a Svájc és Montenegró elleni győzelmek közé ékelődött az Izland elleni, tizenhárom gólos vereség, majd a középdöntőszakaszban két újabb siker következett, Portugáliát és Horvátországot is jó játékkal múlta felül a Gulyás István szövetségi edző vezette csapat. A negyeddöntőben a későbbi ezüstérmes Szlovénia győzte le a magyarokat, akik a horvátok elleni újabb diadallal az ötödik helyért játszhattak vasárnap. Izland ellen a visszavágás vágya is fűthette a srácokat, akik a meccs nagyobbik részében pariban voltak az ellenfelükkel, végül azonban az északiak örülhettek,

a magyarok hatodikként zártak.

Forrás: Lucija Begenisic/IHF/MKSZ

„Kezd leülepedni ez az élmény. Hasznos tornáról beszélhetünk, ráadásul mérkőzésről mérkőzésre tudtunk fejlődni, ami az ilyen sorozatterhelés közben a legfontosabb. Úgy gondolom, a hatodik hely a realitást mutatja, a helyünkön vagyunk, de kíváncsi lettem volna, hogyan alakul a helyzetünk, ha a legjobb négy közé jutásért nem a későbbi döntős Szlovénia, hanem Spanyolország ellen lépünk pályára, ami a középdöntős csoportok végeredménye alapján indokolt lett volna, egy új szabály miatt azonban egy másik párosítás nem jöhetett létre, mert az a két csapat korábban már játszott egymással. A szlovénok most előttünk tartanak, hiszen közvetlenül az Eb előtt is legyőztek minket felkészülési mérkőzésen, most sem bírtunk velük, ráadásul ezüstéremig meneteltek. Összességében

 – mondja a csapatot szövetségi edzőként irányító Gulyás István, aki az esemény előtt a honlapunknak a sorozatterhelés kapcsán a mentális és a regenerációs aspektust emelte ki. – A lehetőségekhez képest ezeket sikerült jól menedzselni. Követtük a rehabilitációs protokollt, mentális szempontból is frissek voltak a játékosok. Néhányan apróbb betegséggel küzdöttek az Eb közben, de nem panaszkodhatunk.”

(Kiemelt képünket készítette: Dusan Sandic)

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