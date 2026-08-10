Ökölvívás: tizenegy magyar indul az U19-es Európa-bajnokságon

Jön 2026 első korosztályos világversenye: augusztus 11. és 22. között rendezik meg az U19-es ökölvívó Európa-bajnokságot.

A viadalon tizenegy magyar indulót figyelhetünk majd, a fiatalok az elmúlt hónapokban táborokban és felkészülési versenyeken hangoltak az év második felére, ami a korosztálynak különösen sűrű lesz, hiszen az Eb után októberben világbajnokságot is rendeznek az U19-eseknek Montenegróban.

A sűrű nyári programba bekerült a szerbiai Golden Gloves-verseny, júniusban hét magyar is aranyérmes lett az eseményen, míg a júliusban megtartott Brandenburg-kupán egyedül Petrimán Patrícia állhatott fel a dobogó legfelső fokára, rajta kívül még Domján Alex szerzett bronzérmet, mindketten ott lesznek az Eb mezőnyében is.

Mindketten szereztek már Európa-bajnoki érmet, és nem ők az egyedüli medáliabirtokosok a keretben,

Czifra István például tavaly U17-es Eb-t nyert.

Az esztendő első felében a korosztály első évesei közül négyen a bangkoki ifjúsági olimpiai kvalifikációs versenyen is szerencsét próbálhattak, a viadalon Turós Levente és Kiss Zsófia tudott meccset nyerni.

Az U19-es Eb-n induló magyar csapat Forrás: MÖSZ

Bízom benne, hogy az Eb-n tudunk szerezni érmeket, ugyanezt várom a vébétől is.

Egyre nagyobb motivációval készülnek, ahogyan kell egy ilyen esemény előtt, fizikálisan és mentálisan is ráhangolódtak az Európa-bajnokságra” – mondta néhány héttel ezelőtt Ács József U19-es szakágvezető, aki azóta a hazai szövetségnek elújságolta, jól sikerült a teljes felkészülés, és hozzátette, reméli, hogy megtérül majd az elvégzett munka.

Az U19-es Eb-csapat:



51 kg: Petrimán Patrícia

57 kg: Kiss Zsófia

60 kg: Illés Nóra

65 kg: Törő Eszter



50 kg: Pápai László

55 kg: Gombai Dominik

65 kg: Czifra István

70 kg: Túros Levente

75 kg: Domján Alex

85 kg: Bozai Gyula

90 kg: Gyóni András



Edzők: Ács József, Nagy Lajos, Túros Arnold, Tóth László, Bozai Gyula

(Kiemelt képünkön: az U19-es válogatott egy része a Brandenburg-kupán Forrás: MÖSZ)