Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: tizenegy magyar indul az U19-es Európa-bajnokságon

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.08.10. 13:01
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ökölvívás utánpótlás utánpótlássport
Kedden kezdődik Szerbiában az U19-es ökölvívó Európa-bajnokság, amin tizenegy magyar bokszoló húz majd kesztyűt.

Jön 2026 első korosztályos világversenye: augusztus 11. és 22. között rendezik meg az U19-es ökölvívó Európa-bajnokságot.

A viadalon tizenegy magyar indulót figyelhetünk majd, a fiatalok az elmúlt hónapokban táborokban és felkészülési versenyeken hangoltak az év második felére, ami a korosztálynak különösen sűrű lesz, hiszen az Eb után októberben világbajnokságot is rendeznek az U19-eseknek Montenegróban.

A sűrű nyári programba bekerült a szerbiai Golden Gloves-verseny, júniusban hét magyar is aranyérmes lett az eseményen, míg a júliusban megtartott Brandenburg-kupán egyedül Petrimán Patrícia állhatott fel a dobogó legfelső fokára, rajta kívül még Domján Alex szerzett bronzérmet, mindketten ott lesznek az Eb mezőnyében is.

Mindketten szereztek már Európa-bajnoki érmet, és nem ők az egyedüli medáliabirtokosok a keretben,

Czifra István például tavaly U17-es Eb-t nyert.

Az esztendő első felében a korosztály első évesei közül négyen a bangkoki ifjúsági olimpiai kvalifikációs versenyen is szerencsét próbálhattak, a viadalon Turós Levente és Kiss Zsófia tudott meccset nyerni.

Az U19-es Eb-n induló magyar csapat Forrás: MÖSZ

 

Egyre nagyobb motivációval készülnek, ahogyan kell egy ilyen esemény előtt, fizikálisan és mentálisan is ráhangolódtak az Európa-bajnokságra” – mondta néhány héttel ezelőtt Ács József U19-es szakágvezető, aki azóta a hazai szövetségnek elújságolta, jól sikerült a teljes felkészülés, és hozzátette, reméli, hogy megtérül majd az elvégzett munka.

Az U19-es Eb-csapat:

51 kg: Petrimán Patrícia
57 kg: Kiss Zsófia
60 kg: Illés Nóra
65 kg: Törő Eszter

50 kg: Pápai László
55 kg: Gombai Dominik
65 kg: Czifra István
70 kg: Túros Levente
75 kg: Domján Alex
85 kg: Bozai Gyula
90 kg: Gyóni András

Edzők: Ács József, Nagy Lajos, Túros Arnold, Tóth László, Bozai Gyula

(Kiemelt képünkön: az U19-es válogatott egy része a Brandenburg-kupán Forrás: MÖSZ)

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