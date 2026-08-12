Torna: a lányok versenyével indul a zágrábi ifjúsági Eb
Az év legfontosabb megméretése következik a tornászok számára a horvát fővárosban, ahol augusztus 13. és 23. között rendezik meg a felnőtt és ifjúsági Európa-bajnokságot. A nők versenyeit ezen a héten csütörtöktől vasárnapig, míg a férfiak hivatalos programja jövő szerdán rajtol Zágrábban, ahol a „nagyok” mellett természetesen a kontinens legjobb utánpótláskorú versenyzői is összegyűlnek. Az ifjúsági leányválogatottat Molnár Veszna és Tombor Anna Léna alkotja. A lányok selejtezőit pénteken tartják, majd vasárnap következnek a szerenkénti döntők.
„Hétfőn és kedden már a helyszínen edzettek a lányok, szerdán délután pedig következik nekik a hivatalos pódiumedzés – mondta Kertész Olívia, az ifi lányokat elkísérő edző, a KSI trénere és szakosztály-igazgatója az Utánpótlássportnak. – Mindkét versenyzőnek ez lesz az első világversenye, így még szokniuk kell ezt a felfokozott hangulatot és különleges környezetet. Molnár Veszna korábban kisebb bokasérüléssel bajlódott, így a lábszerekkel nem tudott teljesen ideálisan felkészülni, de mostanra nagyjából rendbe jött és készen áll az Eb-re. Tombor Anna Léna is motiváltan és fizikailag jó állapotban érkezett meg Zágrábba, ahol szépen tornázott az első két edzésen, persze kisebb hibák, javítanivalók mindig akadnak. Eredménybeli elvárásokat nem támasztottunk a fiatalok felé, ugyani a legfontosabb, hogy hozzák ki magukból a képességük legjavát, és lehetőleg minél kevesebb rontással tudják bemutatni a gyakorlatukat.
Az Eb-szereplés egyébként nemcsak önmagában bír nagy jelentőséggel, hanem kvalifikációul is szolgál az ifjúsági olimpiára. Az egyéni összetettben most elért eredmények döntenek arról is, hogy a két lány melyikük indulhat majd ősszel Dakarban a korosztályos ötkarikás játékokon.
A ifi fiúk teljes csapattal szerepelnek: Akinduro Axel András, Horváth Áron, Kiss Zétény, Gál Kristóf és Gombás Balázs összetételben indulnak a mieink.
Tartalékként Daruka Noel és Péli Dominik áll készen arra, hogy szükség esetén csatlakozzon a kerethez.
Az ifjúsági válogatott is bizakodva készül a kontinensbajnokságra. Mihók Ádám utánpótlás szövetségi kapitány szerint a hosszú felkészülés során stabil, összeszokott csapat formálódott.
A fiúk jövő kedden a pódiumedzéssel startolnak, majd csütörtökön a selejtezők, szombaton a szerenkénti döntők következnek, jövő vasárnap pedig az egyéni összetett döntő lesz.
TORNA EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
A versenyprogram:
Augusztus 12., szerda
15.20–17.30 – ifjúsági leány pódiumedzés
Augusztus 13., csütörtök
9.20–10.30 – felnőtt női kvalifikáció
Augusztus 14., péntek
15.20–17.30 – ifjúsági leány kvalifikáció
Augusztus 15., szombat – felnőtt női szerenkénti döntők
15.00 – ugrás
15.47 – felemáskorlát
16.40 – gerenda
17.30 – talaj
Augusztus 16., vasárnap
10.00 – ifjúsági leány döntő, ugrás
10.47 – ifjúsági leány döntő, felemáskorlát
11.40 – ifjúsági leány döntő, gerenda
12.30 – ifjúsági leány döntő, talaj
16.00 – ifjúsági leány csapatfinálé
Augusztus 17., hétfő
10.30–13.00 – felnőtt férfi pódiumedzés
17.30–20.30 – ifjúsági fiú edzés
Augusztus 18., kedd
10.00–13.00 – felnőtt férfi edzés
16.30–19.00 – ifjúsági fiú pódiumedzés
Augusztus 19., szerda
10.00–13.30 – felnőtt férfi kvalifikáció, egyben az egyéni összetett Európa-bajnoki helyezésekről is dönt
Augusztus 20., csütörtök
17.30–20.20 – ifjúsági fiú kvalifikáció
Augusztus 21., péntek – felnőtt férfi szerenkénti döntők
18.00 – talaj
18.48 – lólengés
19.36 – gyűrű
Augusztus 22., szombat – ifjúsági fiú szerenkénti döntők
10.00 – talaj, lólengés
10.55 – gyűrű, ugrás
11.50 – korlát, nyújtó
Augusztus 22., szombat – felnőtt férfi szerenkénti döntők
16.30 – ugrás
17.18 – korlát
18.06 – nyújtó
Augusztus 23., vasárnap
10.00–13.00 – ifjúsági fiú egyéni összetett döntő
14.00 – felnőtt férfi csapatfinálé
(Kiemelt képen: Molnár Veszna és Tombor Anna Léna Fotó: Kertész Olívia)