Torna: a lányok versenyével indul a zágrábi ifjúsági Eb

Az év legfontosabb megméretése következik a tornászok számára a horvát fővárosban, ahol augusztus 13. és 23. között rendezik meg a felnőtt és ifjúsági Európa-bajnokságot. A nők versenyeit ezen a héten csütörtöktől vasárnapig, míg a férfiak hivatalos programja jövő szerdán rajtol Zágrábban, ahol a „nagyok” mellett természetesen a kontinens legjobb utánpótláskorú versenyzői is összegyűlnek. Az ifjúsági leányválogatottat Molnár Veszna és Tombor Anna Léna alkotja. A lányok selejtezőit pénteken tartják, majd vasárnap következnek a szerenkénti döntők.

„Hétfőn és kedden már a helyszínen edzettek a lányok, szerdán délután pedig következik nekik a hivatalos pódiumedzés – mondta Kertész Olívia, az ifi lányokat elkísérő edző, a KSI trénere és szakosztály-igazgatója az Utánpótlássportnak. – Mindkét versenyzőnek ez lesz az első világversenye, így még szokniuk kell ezt a felfokozott hangulatot és különleges környezetet. Molnár Veszna korábban kisebb bokasérüléssel bajlódott, így a lábszerekkel nem tudott teljesen ideálisan felkészülni, de mostanra nagyjából rendbe jött és készen áll az Eb-re. Tombor Anna Léna is motiváltan és fizikailag jó állapotban érkezett meg Zágrábba, ahol szépen tornázott az első két edzésen, persze kisebb hibák, javítanivalók mindig akadnak. Eredménybeli elvárásokat nem támasztottunk a fiatalok felé, ugyani a legfontosabb, hogy hozzák ki magukból a képességük legjavát, és lehetőleg minél kevesebb rontással tudják bemutatni a gyakorlatukat.

Az Eb-szereplés egyébként nemcsak önmagában bír nagy jelentőséggel, hanem kvalifikációul is szolgál az ifjúsági olimpiára. Az egyéni összetettben most elért eredmények döntenek arról is, hogy a két lány melyikük indulhat majd ősszel Dakarban a korosztályos ötkarikás játékokon.

Forrás: Magyar Torna Szövetség

A ifi fiúk teljes csapattal szerepelnek: Akinduro Axel András, Horváth Áron, Kiss Zétény, Gál Kristóf és Gombás Balázs összetételben indulnak a mieink.

Tartalékként Daruka Noel és Péli Dominik áll készen arra, hogy szükség esetén csatlakozzon a kerethez.

Az ifjúsági válogatott is bizakodva készül a kontinensbajnokságra. Mihók Ádám utánpótlás szövetségi kapitány szerint a hosszú felkészülés során stabil, összeszokott csapat formálódott.

A fiúk jövő kedden a pódiumedzéssel startolnak, majd csütörtökön a selejtezők, szombaton a szerenkénti döntők következnek, jövő vasárnap pedig az egyéni összetett döntő lesz.

TORNA EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

A versenyprogram:

Augusztus 12., szerda

15.20–17.30 – ifjúsági leány pódiumedzés



Augusztus 13., csütörtök

9.20–10.30 – felnőtt női kvalifikáció



Augusztus 14., péntek

15.20–17.30 – ifjúsági leány kvalifikáció



Augusztus 15., szombat – felnőtt női szerenkénti döntők

15.00 – ugrás

15.47 – felemáskorlát

16.40 – gerenda

17.30 – talaj



Augusztus 16., vasárnap

10.00 – ifjúsági leány döntő, ugrás

10.47 – ifjúsági leány döntő, felemáskorlát

11.40 – ifjúsági leány döntő, gerenda

12.30 – ifjúsági leány döntő, talaj

16.00 – ifjúsági leány csapatfinálé



Augusztus 17., hétfő

10.30–13.00 – felnőtt férfi pódiumedzés

17.30–20.30 – ifjúsági fiú edzés



Augusztus 18., kedd

10.00–13.00 – felnőtt férfi edzés

16.30–19.00 – ifjúsági fiú pódiumedzés



Augusztus 19., szerda

10.00–13.30 – felnőtt férfi kvalifikáció, egyben az egyéni összetett Európa-bajnoki helyezésekről is dönt



Augusztus 20., csütörtök

17.30–20.20 – ifjúsági fiú kvalifikáció

Augusztus 21., péntek – felnőtt férfi szerenkénti döntők

18.00 – talaj

18.48 – lólengés

19.36 – gyűrű



Augusztus 22., szombat – ifjúsági fiú szerenkénti döntők

10.00 – talaj, lólengés

10.55 – gyűrű, ugrás

11.50 – korlát, nyújtó

Augusztus 22., szombat – felnőtt férfi szerenkénti döntők

16.30 – ugrás

17.18 – korlát

18.06 – nyújtó



Augusztus 23., vasárnap

10.00–13.00 – ifjúsági fiú egyéni összetett döntő

14.00 – felnőtt férfi csapatfinálé

(Kiemelt képen: Molnár Veszna és Tombor Anna Léna Fotó: Kertész Olívia)