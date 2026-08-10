Vízilabda: ötméteresekkel győzték le a görögöket az U20-asok az Eb-n
Az U20-as férfi vízilabda-válogatott hétfő délután az A jelű kiemelt csoportban a görögök ellen kezdte meg szereplését a korosztály várnai Európa-bajnokságán.
Dabrowski Norbert együttese a második negyedben három góllal is vezetett, a félidőre mégis 8–8-cal vonultak a felek. A fordulás után kétgólos olasz előnyt is mutatott az eredményjelző, ám végül a rendes játékidő nem hozott döntést,
15–15 után jöhettek az ötméteresek. A szétlövésben a hetedik körben dőlt el a meccs a mieink javára (6–5).
Kedden a horvátokkal, szerdán az olaszokkal találkoznak a fiúk. A csoport első két helyezettje automatikusan negyeddöntőbe jut, míg a harmadik-negyedik a második divízióból érkező vetélytársakkal meccsel a nyolc közé jutásért.
1. csoportmérkőzés
Magyarország–Görögország 21–20 (3–2, 5–6, 5–6, 2–1, ötméteresek: 6–5)
Gól: Balogh B., Benedek M. 4-4, Lugosi Cs. 3, Cseh M. 2, Tóth A., Haverkampf B.
Az U20-as Eb-csapat
Balogh Botond
Bella Csanád
Benedek Mór
Cseh Maxim
Haverkampf Bence
Jámbor Csaba
Lugosi Csongor
Maser Márk
Monostori Samu
Nagy Zalán
Paján Viktor
Simon Balázs
Szitás Dávid
Tátrai Tamás
Tóth András
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)