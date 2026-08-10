Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: ötméteresekkel győzték le a görögöket az U20-asok az Eb-n

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2026.08.10. 17:00
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Címkék
vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az U20-as férfi vízilabda-válogatott ötméteresekkel nyert a görögök ellen a korosztály várnai Eb-jének nyitónapján.

Az U20-as férfi vízilabda-válogatott hétfő délután az A jelű kiemelt csoportban a görögök ellen kezdte meg szereplését a korosztály várnai Európa-bajnokságán.

Dabrowski Norbert együttese a második negyedben három góllal is vezetett, a félidőre mégis 8–8-cal vonultak a felek. A fordulás után kétgólos olasz előnyt is mutatott az eredményjelző, ám végül a rendes játékidő nem hozott döntést,

15–15 után jöhettek az ötméteresek. A szétlövésben a hetedik körben dőlt el a meccs a mieink javára (6–5).

Forrás: MVLSZ

Kedden a horvátokkal, szerdán az olaszokkal találkoznak a fiúk. A csoport első két helyezettje automatikusan negyeddöntőbe jut, míg a harmadik-negyedik a második divízióból érkező vetélytársakkal meccsel a nyolc közé jutásért.

U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA
1. csoportmérkőzés
Magyarország–Görögország 21–20 (3–2, 5–6, 5–6, 2–1, ötméteresek: 6–5)
Gól: Balogh B., Benedek M. 4-4, Lugosi Cs. 3, Cseh M. 2, Tóth A., Haverkampf B.

Az U20-as Eb-csapat

Balogh Botond
Bella Csanád
Benedek Mór
Cseh Maxim
Haverkampf Bence
Jámbor Csaba
Lugosi Csongor
Maser Márk
Monostori Samu
Nagy Zalán 
Paján Viktor 
Simon Balázs
Szitás Dávid
Tátrai Tamás 
Tóth András

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

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