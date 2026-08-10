Vízilabda: ötméteresekkel győzték le a görögöket az U20-asok az Eb-n

Az U20-as férfi vízilabda-válogatott hétfő délután az A jelű kiemelt csoportban a görögök ellen kezdte meg szereplését a korosztály várnai Európa-bajnokságán.

Dabrowski Norbert együttese a második negyedben három góllal is vezetett, a félidőre mégis 8–8-cal vonultak a felek. A fordulás után kétgólos olasz előnyt is mutatott az eredményjelző, ám végül a rendes játékidő nem hozott döntést,

15–15 után jöhettek az ötméteresek. A szétlövésben a hetedik körben dőlt el a meccs a mieink javára (6–5).

Forrás: MVLSZ

Kedden a horvátokkal, szerdán az olaszokkal találkoznak a fiúk. A csoport első két helyezettje automatikusan negyeddöntőbe jut, míg a harmadik-negyedik a második divízióból érkező vetélytársakkal meccsel a nyolc közé jutásért.

U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA

1. csoportmérkőzés

Magyarország–Görögország 21–20 (3–2, 5–6, 5–6, 2–1, ötméteresek: 6–5)

Gól: Balogh B., Benedek M. 4-4, Lugosi Cs. 3, Cseh M. 2, Tóth A., Haverkampf B.



Az U20-as Eb-csapat



Balogh Botond

Bella Csanád

Benedek Mór

Cseh Maxim

Haverkampf Bence

Jámbor Csaba

Lugosi Csongor

Maser Márk

Monostori Samu

Nagy Zalán

Paján Viktor

Simon Balázs

Szitás Dávid

Tátrai Tamás

Tóth András

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)