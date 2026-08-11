Szinkronúszás: szerdán kezdődik a budapesti junior-vb

Nem is olyan régen már fogadta Budapest a szinkronúszók egyik csúcseseményét: nevezetesen két éve ugyancsak a Duna Arénában rendezte meg a nemzetközi és a hazai szövetség a világkupa-szuperdöntőt. Ezen a héten pedig még magasabb szintű sportági viadal színhelye a honi vizes szentély:

szerdától vasárnapig zajlik itt a juniorok 2026-os szinkronúszó világbajnoksága.

Korosztályos vb-n első alkalommal 2010-ben az egyesült államokbeli Indianapolisban találkoztak a műfaj utánpótlásának legjobbjai, Budapest a nyolcadik házigazda a sorban. A 2017-es úszó-világbajnokságra épített Duna Arénát eleve ideális színhelynek nevezte a nemzetközi szövetség, a World Aquatics kuvaiti elnöke, aki szerint – olvasható a vb-t üdvözlő írásában: – „a világ egyik legkiválóbb vízi létesítménye, az egyik nagyszerű otthonunk, ahol most több mint kétszáz fiatal sportolót üdvözölhetünk harmincnál több országból ”.

„Tökéletes terep a szinkronúszók következő generációjának, hogy bemutatkozzanak a nemzetközi színtéren, és egyedülálló lehetőséget kínál számukra, hogy egy évvel a 2027-es budapesti vizes világbajnokság előtt megismerkedjenek a versenyhelyszínnel” – írta Husszein al-Musszalam.

Hasonló gondolatot osztott meg Rajnai Attila, a magyar szövetség elnöke, amikor ekként fogalmazott:

Az ikonikus Duna Aréna teljes mértékben felkészült arra, hogy tanúja legyen sportágunk következő generációja hihetetlen precizitásának, művészi képességeinek és atletikusságának.

A juniorok az öt nap alatt tizenegy számban juthatnak éremhez, a versenyek szólóban, párosban, vegyes párosban és csapatban zajlanak délelőtt és délután. A matinés program 10 órakor kezdődik, a pontosan déli, illetve kora délutáni (13 ó) műsorokat a rendre 17 órakor rajtoló döntők követik. Utóbbiaknál a kivételt a szerdai (17.30) és a vasárnapi (16 ó) finálék jelentik.

A Magyar Szinkronúszó Szövetség honlapjának ajánlása szerint „különleges koreográfiák, látványos emelések és akrobatikus elemek várják a közönséget, a nézők testközelből ismerhetik meg a szinkronúszás szépségét, dinamizmusát és sokszínűségét”.

A hazai rendezésű vébén természetesen részt vesz a magyar válogatott is, amelynek tagjai: Almádi Zsófia, Barbócz Blanka, Bastianelli Angelika, Boros Szonja, Császik Nóra, Duhonyi Léda, Fehér Gréta, Gulyás Enikő, Janku Titanilla, Kovács Dorka, Nemes Noémi és Szabó Eliza.

(Kiemelt képen: a világ legjobb juniorjai versengenek a Duna Arénában Forrás: mszusz.hu)