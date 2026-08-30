Jégkorong: beindult a nagyüzem a korosztályos válogatottaknál

Sűrű napokon vannak túl hokiválogatottjaink, amelyek közül

a fiúknál az U20-as, az U18-as (kettő is), az U16-os és az U15-ös, míg a lányoknál az U18-as csapat is felkészülési mérkőzéseket vívott.

A decemberi, hazai divízió I/A-csoportos világbajnokságra készülő U20-as férfiválogatott a Vasas Jégcentrumban szerepelt Héraklész-tornán, amelyen Tokaji Viktor együttese kezdésként magabiztosan, 3–0-ra verte meg a lengyeleket, majd még simábban, 7–1-re nyert a HK Nitra klubcsapata ellen, végül pedig 5–2-re vereséget szenvedett a FEHA19 alakulatától.

Az U18-as fiúk – akiknek jövő tavasszal lesz majd a divízió I/A-s vb-jük – ezúttal bővebb kerettel dolgoztak, méghozzá olyannyira, hogy két csapatot is kiállítottak két különböző helyszínen rendezett tornára. Az U18-as „Fehér” csapat Újpesten, az U18-as „Piros” csapat a lengyelországi Tychyben lépett jégre.

Az Árkovics Bálint irányította „pirosak” az első játéknapon 3–1-re kikaptak az ukránoktól, a másodikon aztán 6–5-ös sikerrel javítottak a románok ellen. Vasárnap kora délután a házigazda lengyelek ellen zárják a Négy Nemzet-tornát Tychyben.

A Mihály Jenő vezette „fehérek” eközben itthon játszottak egymást követő három meccset az ukránokkal a negyedik kerületben. A mieink mindhárom alkalommal győzni tudtak: az első felvonáson 2–1-re, aztán 9–2-re, az utolsón pedig 3–2-re.

Az U18-as lányok egy sima győzelem után kétszer kikaptak Győrben Forrás: MJSZ

A januári, A-csoportos vb-re hangoló U18-as leányválogatott Győrben játszott Négy Nemzet-tornán, amelynek első játéknapján fölényesen, 8–2-re nyert az olaszok ellen. Fodor Zoltán tanítványainak a folytatás már kevésbé sikerült jól: az osztrákokkal szemben 3–1-es, a németek ellen 4–0-ás vereségbe futottak bele a magyar ifi lányok.

Az U15-ös fiúk Tallinnban vendégeskedtek, ahol előbb 5–3-ra alulmaradtak a házigazda észtekkel szemben, majd Somogyi Balázs fiai 4–3-ra felülmúlták a HS Riga klubcsapatát, zárásként pedig 3–1-re kikaptak a britektől.

Majoross Barnabás vezetésével az U16-os fiúk Újpesten fogadták a lengyeleket, és az első meccsen aratott 7–1-es győzelem után a második összecsapás 6–3-as vereséggel ért véget.

(Kiemelt képen: az U20-as férfiválogatot két győzelemmel és egy vereséggel zárt a Vasas Jégcentrumban Forrás: MJSZ)