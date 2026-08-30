Vitorlázás: Vadnai Jonatán aranyérmes az ILCA 7-világbajnokságon

Két éremfutamot rendeztek vasárnap a Dublini-öbölben az ILCA 7-es világbajnokságon, amelybe Vadnai Jonatán az Arany-csoport 5. helyén jutott be. Az elsőben a magyar vitorlázó a 4. helyet szerezte meg, amivel összesítésben a 8. helyre csúszott vissza, de a második futamot elképesztő teljesítménnyel megnyerte, így a végső összesítés során, elképesztően szoros csatában az élen végzett 47 ponttal, mindössze egy-egy ponttal megelőzve a kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok ausztrál Matthew Wearnt, valamint a kétszeres Európa-bajnok brit Michael Beckettet.

Az olimpiai 4. helyezett, Európa-bajnoki ezüstérmes Vadnai Jonatán ennél szebben és elegánsabban nem is zárhatta volna le az idei versenyszezont: annak ellenére, hogy remekül sikerült a téli felkészülése, betegségek miatt nem alakult valami jól neki az év első két Grand Slam-versenye. A horvátországi Európa-bajnokságon is 9. lett, pedig többet várt magától, de fizikailag még nem állt teljesen készen a sikerre. A Los Angeles-i GS-versenyen azonban már 4. helyen végzett, és nagyon jó előjelekkel várta az írországi vb-t is – már csak azért is, mert júniusban a helyszínen edzőtáborozott, hogy felmérje a terepet.

A férfiak között legutóbb Berecz Zsombor nyert világbajnokságot olimpiai hajóosztályban, a 2018-as aarhusi vb-n lett aranyérmes finn dingiben, majd három évvel később olimpiai ezüstérmet akasztottak a nyakába Tokióban. 2023-ban Érdi Mária állhatott a dobogó tetején vitorlás-vb-n olimpiai hajóosztályban, ő Hágában nem talált legyőzőre, ráadásul azóta kétszer nyert Európa-bajnokságot (2024, 2026).

A magyar vitorlázás 2026-os mérlege tehát: egy világbajnoki (Vadnai Jonatán) és egy Európa-bajnoki (Érdi Mária) aranyérem!

ILCA 7-ES VILÁGBAJNOKSÁG, DÚN LAOGHAIRE (ÍRORSZÁG)

Világbajnok: VADNAI JONATÁN (MAGYARORSZÁG) 47 PONT, 2. Matthew Wearn (Ausztrália) 48, 3. Michael Beckett (Nagy-Britannia) 48, 4. Lorenzo Chiavarini (Olaszország) 49, 5. Elliot Hanson (Nagy-Britannia) 49, 6. Tonci Stipanovic (Horvátország) 50