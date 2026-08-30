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NB I: Kisvárda–ETO 1–1

Az OSC és a Vasas is negyeddöntős a férfi vízilabda Magyar Kupában

2026.08.30. 14:51
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Fotó: Facebook, Vasas Vízilabda
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vízilabda férfi vízilabda Magyar Kupa OSC Vasas vízilabda
A Semmelweis OSC és a Vasas is megnyerte a csoportját, így negyeddöntőbe jutott a BENU férfi vízilabda Magyar Kupa selejtezőjének vasárnapi játéknapján.

A kupasorozat első szakaszában négy darab hármas csoportban zajlottak a küzdelmek és valamennyiből az első helyezettek léptek tovább a legjobb nyolc közé, ahol a négy kiemelt – a címvédő Ferencváros, az EPS-Honvéd, a BVSC és a Szolnok – is bekapcsolódik a küzdelmekbe.

A szentesi csoportban az OSC szombaton a vendéglátók együttesét verte meg két góllal, vasárnap kora délután pedig nagyon magabiztos, 20–3-as győzelmet aratott a délelőtt a Szentest felülmúló KSI felett.

A C-csoport Császár-Komjádi Sportuszodában rendezett küzdelmei során a Vasas szombaton a Pécset győzte le magabiztosan, vasárnap délelőtt pedig a baranyaiakat szombaton verő UVSE-vel szemben nyert 14–11-re. 

A negyeddöntőkre a jövő hétvégén kerül sor.

VÍZILABDA
BENU MAGYAR KUPA, FÉRFIAK, SELEJTEZŐ
A-csoport (Szentes): Metalcom SzentesKSI SE 1118 (22, 37, 36, 33), Semmelweis OSC-KSI SE 203 (21, 61, 61, 60)
Szombaton játszották: Semmelweis OSC–Metalcom-Szentes 8–6 (1–3, 3–2, 2–1, 2–0)
A végeredmény: 1. Semmelweis OSC 6, 2. KSI SE 3, 3. Metalcom Szentes 0
C-csoport (Komjádi uszoda): VasasPlaket–UVSE 14–11 (3–4, 3–1, 4–3, 4–3)
Szombaton játszották: VasasPlaket–Pécsi VSK-Mecsek Füszért 21–16 (4–3, 6–5, 4–6, 7–2). UVSE–Pécs 14–10 (4–1, 6–4, 2–1, 2–4). 
A végeredmény: 1. Vasas 6, 2. UVSE 3, 3. Pécs 0.

Korábban:
B-csoport (Eger): Kaposvári VK–ELTE-BEAC 14–10 (3–2, 5–2, 1–4, 5–2). Kaposvár–One Eger 14–13 (0–4, 8–4, 2–3, 4–2). 
A végeredmény: 1. Kaposvár 6 pont, 2. Eger 3, 3. BEAC 0.
D-csoport (Szeged): Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–PannErgy-Miskolci VLC 23–10 (6–4, 8–3, 4–2, 5–1). Debreceni VSE-Master Good–Miskolc 15–8 (3–1, 5–3, 3–1, 4–3). Szeged–Debrecen 9–8 (3–2, 3–1, 2–1, 1–4). 
A végeredmény: 1. Szeged 6, 2. Debrecen 3, 3. Miskolc 0

 

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