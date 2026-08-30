NB I: döntetlenre áll a Kisvárda és az ETO FC

NB I

6. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–ETO FC 1–1– ÉLŐ

Kisvárda, Városi Stadion. 1716 néző. Tv: M4 Sport. Vezeti: Hanyecz Bence (Tóth II Vencel, Vígh-Tarsonyi Gergő)

Kisvárda: Popovics – Nagy K., Radmanovac (Lippai, 4.), Chlumecky, Soltész D. – Melnik, Mbock (Szőr, 59.) – Matanovics, Herc, Ésik – Jordanov (Mesanovic, 59.). Vezetőedző: Spuka Attila.

ETO FC: Petrás – Selyem (Décsy, 66.), L. Balogun, Krpics, Stefulj – Agba (Bennette, 66.), Urblík N. – Djukanovics, Gavrics, Bumba (Szép, 28.) – Njie. Vezetőedző: Efraín Juárez.

Gólszerző: Lippai (30.), ill. Njie (17.)

Sárga lap: Soltész D. (42.), Szőr (67.), ill. Szép (40.), Agba (48.)

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Mindössze háromszor találkoztak az élvonalban. Tavaly októberben Kisvárdán a hazai csapat úgy nyert 3–2-re, hogy a győriek a 19. percben már 2–0-ra vezettek, a kisvárdaiak győztes gólját pedig Molnár Gábor a 90. percben lőtte be. A szabolcsiak életében ez volt az első alkalom, hogy az NB I-ben kétgólos hátrányból tudtak fordítani. A februári győri visszavágón Schön Szabolcs góljával, majd a májusi záró fordulóban a Várkerti Stadionban Nadir Benbuali találatával egyaránt 1–0-ra nyert az ETO. Utóbbi mérkőzés kellemes emlék a győrieknek, hiszen a lefújás után ötödik bajnoki címüket ünnepelhették.

Az NB II-ben csupán a 2017–2018-as bajnokságban meccseltek egymással, és mind a kétszer az aktuális vendégcsapat győzött 3–1-re. Akkor a kisvárdai találkozón a győriek a 6. perctől szinte végig vezettek.

A Várda már 3 forduló óta nem nyert, eközben az egyetlen pontját legutóbb, a DVSC elleni 0–0-val szerezte meg.

A címvédő ETO az egyetlen veretlen együttes az NB I-ben (2 győzelem, 2 döntetlen), ráadásul a legjobb a gólkülönbsége (+7). A győriek bajnokin legutóbb március 7-én Zalaegerszegen maradtak alul (1–2), azóta 12 találkozón 8-szor győztek, 4-szer döntetlent játszottak.

A szabolcsiak hazai pályán március 6. óta képtelenek nyerni – akkor egy öngóllal a Puskás Akadémiát gyűrték le 1–0-ra. Azóta házigazdaként 4-szer ikszeltek, 3-szor kikaptak, ebben a bajnokságban 2 döntetlen és 1 vereség a mérlegük.

A győriek látogatóként mind a kétszer ikszeltek (2–2 a Vasas, majd 1–1 a DVSC otthonában), ráadásul még egyetlen percig sem voltak hátrányban ebben a bajnokságban.

A Kisvárdából Szikszai Hennagyij piros lapja miatt kénytelen kihagyni a mérkőzést.