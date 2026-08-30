Adolf Balázs világbajnok, a sportág örökös bajnokává vált!

Három arany-, öt ezüst- és egy bronzéremmel, egy aranyéremmel lemaradva a németektől, az éremtáblázat második helyéről vágtak neki gyorsasági sportolóink a poznani világbajnokságot lezáró ötezer méteres programcsomagnak.

Nem sokat pihenhetett Csorba Zsófia, kevesebb mint három órával a kenunégyessel elért ezüstérmét követően ötezer egyesben volt jelenése. A szám kétszeres Európa-bajnoka és tavalyi bronzérmese idén is remekelt eddig ezen a távon, a szegedi, a brandenburgi és a montreali világkupaversenyt, s a portugáliai Eb-t is megnyerte.

A Málta-tavi regattaközpontban négyen alkották az élbolyt az első körben, a német Carlotta Löske állt az első helyre, közvetlenül mögé pozicionálta magát Csorba Zsófia, megelőzve a francia Chloe Nicot-t és a fehérorosz Marija Papicsicset. Az első futószakasz végére Löske már nagyjából öt hajóhossznyi előnyre tett szert, Popicsics felért Csorbára.

Löske nagy formát vett elő, noha nem növelte tovább a különbséget, megtartotta ugyanazt a távolságot. Csorba és Popicsics végigcsatázta a távot, a magyar lány bírta jobban, ő lett a világbajnokság ezüstérmese.

Csorba Zsófia ezüstös öröme (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az ötezer egyesben kétszeres világ- és Európa-bajnok, idén Eb-második Adolf Balázs a harmadik helyen kezdett, jól, merthogy hamarosan felkúszott az élen álló, regnáló Európa-bajnok moldovai Sergei Tarnovschi nyakára. Függetlenül a végeredménytől le lehet szögezni: Tarnovschit kizárást érdemelt, amiért több futószakasz közben nem emelte ki teljesen a hajóját, az alját végig a vízen húzta.

No, de Adolf ettől függetlenül is győzhetett, nem szakadt le a moldovaitól, sőt, a negyedik körben állva is hagyta, rákapcsolt, egyre növelve előnyét a többiekkel szemben. Adolf Balázst ezen a napon nem lehetett megverni, ami azt jelentette, hogy a két-két maratoni és gyorsasági világbajnoki címe mellé megszerezte pályafutása ötödik vb-aranyérmét, ezzel a sportág örökös bajnokává vált! Ami a végül második helyen célba érő Tarnovschit illeti: természetesen kizárták.

Az ugyancsak sportági örökös bajnok, az ötezer méteren háromszoros vb-győztes kajakozó, Kőhalmi Emese következett. A 24 éves sportoló remek szezont tudhat maga mögött, az Eb-n ezer és ötezer egyesben is győzött, a hosszabb távon egyszer kapott ki, Brandenburgban, épp attól a svéd Melina Anderssontól, akivel az élen haladva csatázott itt, Poznanban is a táv első harmadában. Ekkor ugyanis Andersson rákapcsolt és ellépett a magyartól, akire ráadásul az orosz Jelena Mironcsenko is egyre jobban zárkózott, majd el is haladt mellette. Andersson meglépett, Kőhalminak Mircsenkóval, és a rájuk időközben felérkező cseh Katerina Mílovával kellett harcolnia a dobogóért.

Az oroszt lerázták, Mílová megelőzte Kőhalmit, majd visszacserélték a pozíciót. A hajrát a magyar lány bírta jobban, nagy versenyben világbajnoki ezüstérmet szerzett.

Kőhalmi Emese is ezüstérmes Poznanban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A délelőtt ötszáz egyesben ezüstérmes Varga Ádámnak nem úgy sikerült az ötezer méter, ahogyan azt szerette volna: az első futószakasz során eltört a hajó kormánya, emiatt fel kellett adnia a versenyt.

Válogatottunk így tehát négy arany-, hét ezüst- és egy bronzérmet szerzett a Poznanban rendezett világbajnokságon, a németeket nem sikerült megelőzni, így az éremtáblázat második helyén végeztünk. Tizenkét érmünkből hármat szereztünk olimpiai számban, egy-egy aranyat, ezüstöt és bronzot.

GYORSASÁGI ÉS PARA VILÁGBAJNOKSÁG, POZNAN

Vasárnap

Kajak

Férfiak

K–1 5000 m. Vb: Fernando Pimenta (Portugália) 24:15.72 perc, 2. Hamish Lovemore (Dél-Afrika) 24:17.17, 3. Mads Pedersen (Dánia) 24:18.17, ... Varga Ádám helyezetlen.

Nők

K–1 5000 m. Vb: Melina Andersson (Svédország) 27:19.42, 2. KŐHALMI EMESE (MAGYARORSZÁG) 27:51.18, 3. Katerina Mílová (Csehország) 27:52.07

Kenu

Férfiak

C–1 5000 m. Vb: ADOLF BALÁZS (MAGYARORSZÁG, edző: Dóri Bence) 27:16.73, 2. Jaime Duro (Spanyolország) 27:47.15, 3. Robin Hirsch (Csehország) 28:18.58

Nők

C–1 5000 m. Vb: Carlotta Löske (Németország) 31:15.19, 2. CSORBA ZSÓFIA (MAGYARORSZÁG) 31:45.85, 3. Marija Papicsics (Fehéroroszország)

KORÁBBAN

Kajak

Férfiak

K–1 500 m. Vb: Thomas Green (Ausztrália) 1:37.66 perc, 2. VARGA ÁDÁM (MAGYARORSZÁG) 1:38.07, 3. Alex Borucki (Lengyelország) 1:38.95

K–2 500 m. Vb: Jacob Schopf, Max Lemke (Németország) 1:27.57, 2. Joao Ribeiro, Messias Baptista (Portugália) 1:29.29, 3. Jakub Spicar, Daniel Havel (Csehország) 1:29.94, 4. Kurucz Levente, Fodor Bence 1:30.22

Nők

K–1 200 m. Vb: Frederikke Mörcke (Dánia) 39.71 másodperc, 2. LUCZ ANNA (MAGYARORSZÁG) 40.31, 3. Sara Ouzande (Spanyolország) 40.71

K–2 500 m. Vb: Kailey Harlen, Natalia Drobot (Ausztrália) 1:39.54, 2. Jü Si-meng, Jin Meng-tie (Kína) 1:41.19, 3. Paulina Paszek, Pauline Jagsch (Németország) 1:41.20, …15. Hofer Bianka, Tölgyesi Flóra 1.47.78

Kenu

Férfiak

C–2 500 m. Vb: Zahar Petrov, Ivan Stil (Oroszország) 1:39.23, 2. Gabriel Assuncao Nascimento, Jacky Nascimento Godmann (Brazília) 1:39.81, 3. KOLLÁR KRISTÓF, JUHÁSZ ISTVÁN (MAGYARORSZÁG) 1:40.03

Nők

C–1 200 m. Vb: Ljudmila Luzan (Ukrajna) 44.40, 2. Sophia Jensen (Kanada) 44.90, 3. Nevin Harrison (Egyesült Államok) 45.04, ...7. Paragi Petra 45.97

C–4 500 m. Vb: Kína (Csiang Hszi-na, Teng An-suo, Szun Meng-ja, Ma Jan-an) 1:45.68, 2. MAGYARORSZÁG (Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia) 1:46.61, 3. Kanada (Wojtyk, Desrosiers-McArthur, Mackenzie, Vincent) 1:48.17

Para szakág (200 m)

Férfiak

KL2. Vb: Curtis McGrath (Ausztrália) 42.76, 2. Fernando Rufino de Paulo (Brazília) 42.79, 3. Azizbek Abdulkhabibov (Üzbegisztán), ...14. Kiss Tibor 45.73