Öttusa: fantasztikus világbajnoki aranyérem Guzi Blankától – 34 mp-et dolgozott le a kombinált számban!

A női döntővel zárult le a világbajnokság vasárnap, a magyarok közül az elmúlt két vb-n egyéniben egyaránt ezüstérmes Guzi Blanka jutott be a legjobb 18 versenyző közé. A két éve vb-harmadik Erdős Rita és a tavaly Eb-bronzérmes Bauer Blanka az elődöntőben búcsúzott.

Jól indult a vívás a DVTK versenyzőjének (19–16 a pénteki elődöntős körvívásban, 6. kiemelt), a 16 között kézben tartotta az asszót a litván Gintare Aleksandravice (17–18, 11.) ellen, és 5:4-re nyert, a negyeddöntőben viszont a váratlan támadásokat indító fehérorosz Vijaleta Hurejevával (15–20, 14.) nem tudott mit kezdeni, 5:2-vel esett ki. A világbajnoki címvédő, a 15 éves egyiptomi Farida Halil nyerte meg a vívást.

Az akadálypályán Guzi olyan jól haladt (30.23), hogy csupán ketten előzték meg: Halil (26.18), valamint a szintén egyiptomi Dzsana Attia, aki 25.17-tel négy tizeddel megjavította Halil selejtezőben felállított világcsúcsidejét az OCR-ben. Halil ezzel tovább növelte az előnyét az élen (617), Guzi Blanka azonban két helyet javított, és a negyediken állt (583) a második helyen holtversenyben lévő Hurejeva és a kínai Csang Ming-jü (585) mögött, ők mindketten elődöntősök voltak a táblavívásban.

A 100 méteres gyorsúszást a kínai nyerte meg 1:01.32-vel Halil (1:01.50) és Guzi (1:01.53) előtt. Halil (910) 31 másodperccel indult hamarabb a második kínainál (879) és a 34-gyel a harmadik Guzinál (876), az úszásban csak 11. Hurejeva visszaesett negyediknek (867).

Az elődöntőben rendkívül megszenvedett a lövészettel Halil, elsőként rajtolt a kombiban a csoportjában és csak nyolcadik lett – a finálé kombinált számában az első két lövészetét elég jól letudta, úgy tűnt, nagy az előnye. A harmadikat azonban elszúrta, több mint 23 másodpercet töltött a lőállásban, Guzi Blanka pedig olyan jól zárkózott, hogy a negyedik sorozatot már egyszerre kezdhették meg. Ebben kicsit Guzi volt lassabb, de nagyon együtt jöttek, az utolsó lövészet előtt oda-vissza előzgették egymást – azt pedig a 27 éves magyar versenyző intézte el hamarabb, futásban is több energia maradt benne, és bottal üthették a nyomát! 34 másodperces hátrányt fordított át 11 másodperces előnnyé, és ő szakíthatta át a célszalagot. A bronzérmet a hetedikként rajtoló brit Kerenza Bryson szerezte meg, a 2023-as bathi viadal után másodszor lett vb-harmadik – egyébként 2024-ben Budapesten egyéni Európa-bajnok lett.

Ennél jobb zárás el sem képzelhető Guzi Blanka fantasztikus évének – márciusban a fedett pályás nyílt budapesti versenyen harmadik, egyben országos bajnoki második lett, áprilisban a kairói világkupaversenyt megnyerte, a pazardzsiki vk-fordulón második lett májusban, júniusban Budapesten is győzött, majd a szintén hazai vk-döntőn negyedikként futott be. Az augusztusi Európa-bajnokságon az egyéni bronz mellett csapataranynak és Koleszár Mihállyal vegyesváltó-aranynak örülhetett, a kujjangi vb-n kedden vegyes váltóban harmadik lett Tárkányi Zsomborral.

A DVTK 27 éves versenyzője a negyedik magyar egyéni női világbajnok Vörös Zsuzsanna, Simóka Bea és Kovács Sarolta után.

„Fantasztikus éven vagyok túl. Ebben a pillanatban kissé üresnek érzem magam, mert nagyon sokat álmodoztam erről a pillanatról, és egyszer csak itt van – mondta Guzi Blanka a viadalt követően: az érzelmek a dobogón öntötték el. – Tudtam, hogy képes vagyok erre, de most, hogy meg is csináltam, egyszerűen hihetetlen. Rendkívül hálás vagyok az edzői stábomnak és a családomnak egyaránt. A lövészettel és az úszásommal kicsit elégedetlen vagyok, ezekben nem nyújtottam a legjobbamat, de az utolsó lövészet előtt csak az öt találatra összpontosítottam, és azt mondtam magamnak: nem számít, mi következik, csak csináld, amire képes vagy! Jól kezeltem minden helyzetet, és nagyon büszke vagyok magamra.”

A következőket már magyarul tette hozzá, kiemelve koordináló edzőjét, Kállai Ákost: „Nagyon hálás vagyok a családomnak, a barátaimnak, az egész szakmai stábomnak, és itt az ideje, hogy ezt az eredményt olyan embernek ajánljam, aki nagyon különleges nekem, az edzőm és a szerelmem egy személyben. Ákos, nagyon szeretlek!”

MEGKÖNNYEZTE A HIMNUSZT

ÖTTUSA VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG

NŐK, EGYÉNI, DÖNTŐ

Világbajnok: Guzi Blanka (Magyarország) 1485 pont

2. Farida Halil (Egyiptom) 1474

3. Kerenza Bryson (Nagy-Britannia) 1464

CSAPAT

Világbajnok: Fehéroroszország (Anasztaszija Arol, Vijaleta Hurejeva, Marija Hnyedcsik) 4356

2. Egyiptom (Farida Halil, Gana el-Gindi, Dzsana Attia) 4347

3. Nagy-Britannia (Kerenza Bryson, Emma Whitaker, Poppy Clark) 4313

…5. Magyarország (Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita) 4206