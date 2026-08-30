Nemzeti Sportrádió

Huszonkét érmet nyertek a magyarok a gyékényesi búvárúszó Eb-n

2026.08.30. 13:35
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búvárúszó-Eb Hatházi Katalin búvárúszás Balázs Péter
A magyar csapat 12 arany-, 5 ezüst- és 5 bronzérmet nyert a Gyékényesen rendezett tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokságon, és az éremtáblázat élén zárt.

A Magyar Búvár Szakszövetség vasárnapi közleménye szerint a nyolc ország 70 sportolóját felvonultató kontinensviadalon magyar részről Hatházi Katalin és Balázs Péter volt a legeredményesebb.

Mindketten megnyerték mind a négy egyéni versenyszámot, erre pedig a sportág történetében korábban még nem volt példa. Hatházi összesen hat arany-, és egy bronzéremmel zárt, minden versenyszámban, amelyben elindult, dobogóra állt, Balázs Péter pedig a négy egyéni aranya mellé a férfi váltóval ezüst-, a vegyes váltóval pedig bronzérmet is szerzett.

Magyarország a 22 megnyert medáliával az éremtáblázat élén végzett, a második németek 12, a harmadik csehek 11 érmet nyertek. A magyar csapatot Kosztin Tibor edző és Gurisatti Róbert csapatvezető segítette.

 

búvárúszó-Eb Hatházi Katalin búvárúszás Balázs Péter
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