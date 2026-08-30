Huszonkét érmet nyertek a magyarok a gyékényesi búvárúszó Eb-n

A Magyar Búvár Szakszövetség vasárnapi közleménye szerint a nyolc ország 70 sportolóját felvonultató kontinensviadalon magyar részről Hatházi Katalin és Balázs Péter volt a legeredményesebb.

Mindketten megnyerték mind a négy egyéni versenyszámot, erre pedig a sportág történetében korábban még nem volt példa. Hatházi összesen hat arany-, és egy bronzéremmel zárt, minden versenyszámban, amelyben elindult, dobogóra állt, Balázs Péter pedig a négy egyéni aranya mellé a férfi váltóval ezüst-, a vegyes váltóval pedig bronzérmet is szerzett.

Magyarország a 22 megnyert medáliával az éremtáblázat élén végzett, a második németek 12, a harmadik csehek 11 érmet nyertek. A magyar csapatot Kosztin Tibor edző és Gurisatti Róbert csapatvezető segítette.