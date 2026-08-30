Nemzeti Sportrádió

Az MTK szerződést bontott a rutinos légióssal – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.30. 12:30
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Jakub Plsek (balra) ebben az idényben nem kapott lehetőséget az MTK-ban (Fotó: Dömötör Csaba)
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MTK NB I Jakub Plsek
Ahogy ezt előre jeleztük, távozott az MTK labdarúgócsapatától Jakub Plsek. A közös megegyezéssel történt szerződésbontásról a kék-fehérek a hivatalos felületeiken számoltak be.

Jakub Plseket az MTK 2025 nyarán szerződtette a Puskás Akadémiától, a cseh futballista 18 bajnokin és két Magyar Kupa-meccsen kapott lehetőséget a kék-fehéreknél.

A mostani idényben öt NB I-es találkozón ült a kispadon, ám egyszer sem cserélte be őt Pinezits Máté vezetőedző. Vasárnap délben a klub be is jelentette, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a 32 éves középpályással, aki a Puskás Akadémiánál időnként támadót is játszott.

Plsek, aki 2020 januárjában szerződött Magyarországra, az NB I-ben 155 mérkőzésen 25-ször volt eredményes.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debreceni VSC), Hinora Kristóf (Paksi FC), Horváth Dániel (Kozármisleny), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Stipe Radic (horvát, Viborg FF – Dánia), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC), Vajda Roland (Puskás Akadémia)
Kölcsönbe érkezők: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország, ismét kölcsön)
Kölcsönből visszatérők: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC), Zsóri Dániel (Kozármisleny)
Kiszemeltek:
Távozók: Átrok Zalán (Zulte Waregem – Belgium), Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás (befejezte a pályafutását), Németh Krisztián (befejezte a pályafutását), Kenesei Noel (Kolorcity Kazincbarcika, legutóbb kölcsönben: OH Leuven – Belgium), Kovács Mátyás (kassai kölcsön után RAAL La Louviere – Belgium), Molnár Ádin (Raków Czestochowa – Lengyelország), Jakub Plsek (cseh – ?), Róbert Polievka (szlovák, MFK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, onnan Sparta Praha – Csehország), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia) 
Kölcsönbe távozók: Belényesi Csaba (Paksi FC), Bene Domonkos (Kozármisleny), Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Laveczky Kristóf (Kozármisleny), Szűcs Patrik (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Komáromi FC – Szlovákia), Vajda Roland (Kozármisleny), Horváth Artúr (FK Csíkszereda – Románia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Marin Jurina (bosnyák-horvát, kikerült az első keretből), 

 

MTK NB I Jakub Plsek
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