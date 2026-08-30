Nemzeti Sportrádió

Tizedik lett a magyar egység vegyes kétpárban az evezős-vb-n

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.30. 13:51
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Fotó: Facebook, Magyar Evezős Szövetség - Hungarian Rowing Federation
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evezés Pétervári-Molnár Bendegúz Gadányi Zoltána
A 10. helyen végzett a magyar egység vegyes kétpárban az amszterdami evezős-világbajnokságon.

Ez a szám a vegyes nyolcassal együtt már tavaly is szerepelt a vb programjában, és esély van rá, hogy a közeljövőben az olimpiai műsorba is bekerüljön. 

A magyar hajóban Gadányi Zoltána és Pétervári-Molnár Bendegúz evezett, és szombaton kiharcolta az elődöntőt. Vasárnap délelőtt az első háromba kellett kerülni a két futamban az A-döntőért, a többiek a B-be jutottak. A magyarok a második futamban a 6-os pályán 500 méternél a negyedik helyen haladtak, majd 1000-nél, 1500-nál ötödikek voltak, és ebben a pozícióban is értek célba a 2000 méteres táv végén. Eredményük 6:40.69 perc volt, ami bő 24 másodperccel maradt el a harmadik írekétől.

A kora délutáni B-döntőben a duó a 2-es pályán versenyzett, s jó rajt után 500, valamint 1000 méternél is második volt, 1500-nál azonban visszacsúszott negyediknek, és ugyanitt ért célba. Gadányi és Pétervári-Molnár ideje 6:32.70 perc volt, a futamgyőztes olaszoktól 3.67 másodperccel elmaradva. Egypárban pénteken Pétervári-Molnár a 15., Gadányi a 20. helyen végzett.

 

evezés Pétervári-Molnár Bendegúz Gadányi Zoltána
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