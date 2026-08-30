Az Arsenal centerét szerződteti a Barcelona – sajtóhír

Az olasz transzferguru szerint a katalán klub tízmillió eurót, illetve bónuszokat fizet az „ágyúsoknak” a 29 éves csatárért, akit hétfőn már orvosira várnak Barcelonában. Gabriel Jesus a 2022-es szerződtetése óta 123 meccsen 54 kanadai pontot termelt, a jelenlegi idényben viszont még nem jutott szóhoz Mikel Arteta csapatában.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona agree deal to sign Gabriel Jesus from Arsenal, here we go!



Exclusive details: medical booked on Monday, #AFC to receive €10m package plus add-ons for permament deal.



Gabriel Jesus will travel for medical as authorized by Arsenal. pic.twitter.com/Y4nFKERn3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026