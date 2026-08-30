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Az Arsenal centerét szerződteti a Barcelona – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.08.30. 15:38
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Gabriel Jesus Barcelona Arsenal
Az FC Barcelona megegyezett az Arsenallal Gabriel Jesus szerződtetéséről – írja X-oldalán Fabrizio Romano.

Az olasz transzferguru szerint a katalán klub tízmillió eurót, illetve bónuszokat fizet az „ágyúsoknak” a 29 éves csatárért, akit hétfőn már orvosira várnak Barcelonában. Gabriel Jesus a 2022-es szerződtetése óta 123 meccsen 54 kanadai pontot termelt, a jelenlegi idényben viszont még nem jutott szóhoz Mikel Arteta csapatában.

 

Gabriel Jesus Barcelona Arsenal
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