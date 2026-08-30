„Nem tudom megmagyarázni, talán gond volt a táblával” – Iraola a Forest tizenegyeséről

„Nem tudom megmagyarázni, mi történt – ecsetelte a vendégek tizenegyesét övező szituációt a liverpooli tréner. – Már három perce végre akartam hajtani három cserét. A labda időközben kettő, három vagy akár négy alkalommal is elhagyta a pályát, de még mindig nem tudom, miért nem engedték, hogy cseréljünk. Talán valami gond volt a negyedik játékvezető táblájával.”

Iraola leszögezte, hogy csapata pocsékul játszott az első félidőben, s a szünet utáni javulással sem teljesen elégedett, miután nem sikerült megszerezni a három pontot. A nyáron kinevezett vezetőedző ezután az egyenlítő gólt szerző Víctor Munoz játékát dicsérte.

„Víctor mindkét eddigi meccsünkön remekül teljesített. Az különösen tetszett, hogy akkor is próbálkozott, amikor helyenként rosszul döntött vagy szabálytalankodott. Újra és újra faképnél hagyta az emberét és én ezt nagyra tartom egy szélsőben. Az előző körben egy tizenegyest, most pedig egy gólt köszönhetünk neki. Folyamatos veszélyt jelentett a támadóharmadban, de a védekezésből is kivette a részét, így kifejezetten elégedett vagyok vele” – mondta Iraola.

A baszk szakember elmondta, hogy az aktuális ellenfél függvényében dönti el, ki kezd az adott szélen (a Forest ellen Rio Ngumohának és Víctor Munoznak szavazott bizalmat Cody Gakpo helyett) az adott mérkőzésen. Iraolát az esetleges érkezőkről is kérdezték.

„Nem tudok újat mondani ezzel kapcsolatban. Nyilván vannak folyamatban levő tárgyalások, de ez teljesen normális a nyári transzferidőszak hajrájában, így nekünk már csak várnunk kell. Már nagyon várom szeptember másodikát, hogy én is tudjam, kivel számolhatok hosszabb távon a csapatban” – fogalmazott.

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

Liverpool–Nottingham Forest 2–2 (0–1)

Liverpool, Anfield. Vezette: Barrott

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong (Gravenberch, 71.), Jacquet (R. Araújo, 77.), Van Dijk, Kerkez (Cimikasz, 71.) – Szoboszlai, A. Mac Allister (Nyoni, 77.) – V. Munoz, Wirtz, Gakpo (Ngumoha, 71.) – Isak. Vezetőedző: Andoni Iraola

NOTTINGHAM: Sels – Jair Cunha, Milenkovics, Murillo – Aina (Netz, 86.), X. Schlager, McAtee (Hudson-Odoi, 90+2.), N. Williams – Ndoye (Delap, 66.), Gibbs-White – Igor Jesus (Dominguez, 90+2.). Vezetőedző: Oliver Glasner

Gólszerző: Isak (60.), V. Munoz (82.), ill. Ndoye (24.), Gibbs-White (70. – 11-esből)