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MotoGP: Marc Márquez nyolcadszor nyerte meg az Aragóniai Nagydíjat

I. SZ.I. SZ.
2026.08.30. 14:48
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Marc Márquezzel (93) csak Pedro Acosta tudta tartani a lépést, de ő is csak fél távig (Fotó: Getty Images)
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Marc Márquez Pedro Acosta MotoGP Jorge Martín Marco Bezzecchi
Marc Márquez nyolcadszor nyerte meg a gyorsaságimotoros-világbajnokság Aragóniai Nagydíját a királykategóriában. A hazai pályán diadalmaskodó vb-címvédő ducatis ezzel feljött a vb-pontverseny második helyére Jorge Martín mögé.

A rajtnál a szombati sprintfutamot megnyerő Marc Márquez azonnal támadta a pole pozíciós Marco Bezzecchit, de az olasz apriliás visszaverte a vb-címvédő ducatis támadását, ráadásul csapattársa, a vb-éllovas Jorge Martín is megelőzte Márquezt. Martín azonban nem sokáig maradt a Ducati előtt, sőt, Márquez mellett Pedro Acosta is lehagyta a KTM-mel, és mindketten Bezzecchi nyomába eredtek.

Márquez gyorsan döntésre vitte az elsőség kérdését, a hatodik körben megelőzte Bezzecchit, és Acosta is kihasználta, hogy az olasz lendületet veszít, ő is elment az Aprilia mellett. A KTM-es tapadt a vb-címvédőre, egyedül ő volt képes tartani Márquez tempóját. Ám fél távnál őt is lerázta a Ducati menője, aki végül fölényes győzelmet aratott – a negyediket idén és a nyolcadikat az Aragóniai Nagydíjon a királykategóriában. Ezzel a pontversenyben feljött a második helyre a versenyt az ötödik helyen befejező Martín mögé. (Érdekesség, hogy Martín egy főversenyt nyert meg idén, míg Márquez mellett Bezzecchi is négyet.)

A vb két hét múlva Misanóban a San Marinó-i Nagydíjjal folytatódik.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB
ARAGÓNIAI NAGYDÍJ, MOTORLAND ARAGON
MotoGP (23 kör, 116.771 km)
1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 41:10.969 perc
2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 1.754 másodperc hátrány
3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 3.629 mp h.
4. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati) 8.687 mp h.
5. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 12.572 mp h.
6. Fermín Aldeguer (spanyol, Gresini Ducati) 17.687 mp h.
Az állás: 1. Martín 256 pont, 2. M. Márquez 237, 3. Bezzecchi 232

Moto2 (19 kör, 96.463 km)
1. Alonso López (spanyol, Kalex) 35:04.377 perc
2. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 0.800 mp h.
3. David Alonso (kolumbiai, Kalex) 0.881 mp h.
Az állás: 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 207.5 pont, 2. Guevara 175, 3. Senna Agius (ausztrál, Kalex) 149

Moto3 (17 kör, 86.309 km)
1. Máximo Quiles (spanyol, KTM) 33:15.478 perc
2. David Almansa (spanyol, KTM) 0.264 mp h.
3. Marco Morelli (argentin, KTM) 0.715 mp h.
Az állás: 1. Quiles 256 pont, 2. Álvaro Carpe (spanyol, KTM) 159, 3. Almansa 154

 

 

Marc Márquez Pedro Acosta MotoGP Jorge Martín Marco Bezzecchi
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