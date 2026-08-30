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Rafael Leao Sallai Roland csapattársa lett – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.30. 14:26
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Fotó: Facebook, Galatasaray
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AC Milan Galatasaray Rafael Leao
Az AC Milan labdarúgócsapata a hivatalos felületein számolt be róla, hogy Rafael Leao hét idény után elhagyja a klubot, és a Galatasaray játékosa lesz.

A 27 éves Rafael Leao 2019-ben szerződött a Lille-től az AC Milanhoz, az olasz klubbal egy bajnoki címet és egy Olasz Szuperkupát is nyert.

A Sallai Rolandot is foglalkoztató Galata 38 millió eurót fizet a portugál labdarúgóért, de ebben nincsenek benne a bónuszok. Ráadásul továbbértékesítés esetén a Milan 20 százalékot kap az átigazolási díjból.

Rafael Leaót az Aston Villa is szívesen látta volna a soraiban, de nem tudott versenyezni a Galatával az átigazolási díj, valamint a fizetés feltételeiben sem. A szélső ugyanis 10 millió eurót kap idényenként, de ebben sincsenek benne a bónuszok.

Leaót 2028-ig kötötte szerződés a Milanhoz, a Galatához négy évre írt alá.

 

 

AC Milan Galatasaray Rafael Leao
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