Rafael Leao Sallai Roland csapattársa lett – hivatalos

A 27 éves Rafael Leao 2019-ben szerződött a Lille-től az AC Milanhoz, az olasz klubbal egy bajnoki címet és egy Olasz Szuperkupát is nyert.

A Sallai Rolandot is foglalkoztató Galata 38 millió eurót fizet a portugál labdarúgóért, de ebben nincsenek benne a bónuszok. Ráadásul továbbértékesítés esetén a Milan 20 százalékot kap az átigazolási díjból.

Rafael Leaót az Aston Villa is szívesen látta volna a soraiban, de nem tudott versenyezni a Galatával az átigazolási díj, valamint a fizetés feltételeiben sem. A szélső ugyanis 10 millió eurót kap idényenként, de ebben sincsenek benne a bónuszok.

Leaót 2028-ig kötötte szerződés a Milanhoz, a Galatához négy évre írt alá.