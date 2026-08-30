Új korszak kezdődött a Millenárison

Mire elég 12 nap? A budapesti fallabda Európa-bajnokság szervezői alighanem az utolsó simításokat végezték volna a torna előtt, de az élet átírta a forgatókönyvet, a finomhangolás helyett a tűzoltásra került a hangsúly. Nem csupán átvitt értelemben… A Marczibányi téri asztalitenisz-csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, és bár a legfontosabb, hogy személyi sérülés nem történt, a centerpályának új helyszínt kellett keresni.

„Két lehetőségünk volt: találunk egy alternatív megoldást, vagy visszalépünk a rendezéstől, ami óriási presztízsveszteséget jelentett volna” – ecsetelte a Magyar Fallabda (Squash) Szövetség főtitkára, Kékesi Zsuzsanna. Gyorsan összeállt a válságstáb a Sportért Felelős Államtitkárság segítségével, a City Squash Clubhoz közeli Millenáris D-épületére esett a választás, vagyis az üvegpályát az impozáns Üvegcsarnokban húzták fel. Az érintettek versenyt futottak az idővel, de a résztvevők ebből mit sem érzékeltek: a helyszínen és az eseményt követően is elismerő visszajelzéseket kaptak a szervezők.

„Budapest magasra tette a lécet, nehéz lesz követni a példáját – mondta lapunknak az Európai Squash-szövetség svéd elnöke, Thomas Troedsson. – Sokszor jártam már a fővárosukban, mindig fantasztikusan érzem magam, és bár ezúttal szokatlanul meleg időjárás fogadott, a versenyhelyszínek szerencsére légkondicionáltak. Nagyszerű munkát végeztek a magyar szervezők, minden idők legnagyobb Európa-bajnokságát hozták tető alá, amelyen több mint száz játékos vett részt.”

A fokozott érdeklődés alighanem annak is szól, hogy az olimpiák történetében először Los Angelesben bemutatkozik a fallabda. A sportág persze korántsem új keletű, az Egyesült Államokban a múlt század elején terjedt el, míg a magyar szövetséget csaknem négy évtizede alapították meg. A közelmúltban többször is felcsillant az ötkarikás remény, de London után Rióról, Tokióról és Párizsról is lemaradt a squash.

Az üvegpályáknak köszönhetően minden mozzanatot láthatnak a nézők (Fotó: Kőrös Gábor)

„Régóta dédelgetett álmunk vált valóra az olimpiára kerüléssel – hangsúlyozta Troedsson. – Éveken, évtizedeken át próbálkoztunk, újra meg újra részt vettünk a pályázati folyamatban, ezért kellemes meglepetésként ért minket, hogy az öt új sportág egyikeként megkaptuk a lehetőséget. Az olimpiai részvétel hatása felbecsülhetetlen: amellett, hogy a legmagasabb szinten pluszmotivációt jelent a sportolóknak, a sportág ismertsége is számottevően növekedhet. Ha minél szélesebb körben beszélnek a squashról, a tömegbázisunk is bővül, ezért igyekszünk követhetővé és közérthetővé tenni a játékot.”

A férfiaknál a francia Victor Crouin, míg a nőknél a belga Tinne Gilis sikerével záruló budapesti Európa-bajnokságon már videobíró-rendszert is alkalmaztak, a visszajátszást rendszerint kivetítették a közönségnek. Az európai szövetség első embere szerint a látványos üvegpályák megjelenése és a televíziós közvetítések fejlődése új szintre emelte a sportágat, amely felgyorsult világunkban is megállja a helyét.

„A láthatóság az egyik legfontosabb szempont – jelentette ki határozottan a svéd sportvezető. – Rengeteget fejlődött a sportág az elmúlt harminc-negyven évben, ami szükséges volt ahhoz, hogy népszerű maradjon a fiatalok körében. Annak idején nem voltak üvegpályák, míg napjainkban a helyszínen és a képernyők előtt is mindent láthatnak a nézők. Könnyebb követni a labdát, a különböző kameraállások más-más szögből mutatják a játékosok mozdulatait. Minden szempontból rugalmasak vagyunk, ezeket a pályákat jóformán bárhol felállíthatják.”

Szerzőnk az európai szövetség elnökével (Fotó: Kőrös Gábor)

Például az ikonikus hollywoodi Universal Studios területén, amely a fallabdázók otthona lesz a Los Angeles-i olimpián – a Comcast Squash Centerben 16-16 férfi és női játékos léphet pályára. A közvetlen világelitbe értelemszerűen nagyon nehéz bekerülni, de Farkas Balázs világjátékok-ezüstje és Takács Benedek idei Eb-szereplése jelzi, hogy a mieink is szépen fejlődnek. Mindketten kitettek magukért a budapesti PSA-versenyen, amelyet a napokban a Millenárison rendeztek meg.

„Igyekszünk elősegíteni, hogy a nemzeti szövetségek biztos alapokra építve a jövőbe is tekinthessenek – mondta Thomas Troedsson, majd a magyar játékosokra is kitért. – Régóta követem a versenyzőiket, Farkas Balázs már a korosztályos tornákon is kimagasló teljesítményt nyújtott. Örömmel láttam, hogy az Európa-bajnokságon sok fiatal tehetség segédkezett a lebonyolításban, miközben természetesen figyelemmel követték a mérkőzéseket, szurkoltak a példaképeiknek. Meglehetősen sokan vannak, ami biztató a magyar squash jövője szempontjából – hosszú távon elsősorban az kell a fejlődésükhöz, hogy rendszeresen szerepeljenek a nemzetközi mezőnyben.”

Ennek érdekében a honi szövetség a feltörekvő juniorokat és a profivá váló játékosokat egyaránt támogatja. Kékesi Zsuzsanna úgy véli, az infrastrukturális fejlesztésekkel a versenyzők mellett az amatőr sportolókat is kiszolgálhatják, míg a szükséges szaktudást akkreditált edzőképzéssel igyekeznek megteremteni. A squash olimpiai jövője még kérdéses, elvégre a programban maradni sokszor nehezebb, mint bekerülni, de ha sikerül, a magyar játékosok előtt is új távlatok nyílhatnak.

Az lenne az igazi hollywoodi történet.

Thomas Troedsson és a magyar szövetség főtitkára, Kékesi Zsuzsanna (Fotó: Kőrös Gábor)

Ahány nézőpont, annyi vélemény – ezúttal mégis egyfelé mutatnak a vektorok. Az olimpiai részvételt a sportvezető, az edző és a játékos egyaránt nagy lehetőségnek tartja, ugyanakkor mindannyian úgy vélik, a munka érdemi része még csak most kezdődik. Kékesi Zsuzsanna, a magyar szövetség főtitkára: „A férfi és női játékosok száma világszinten hasonló, a pénzdíjazás is megegyezik. Az üvegpálya bárhová felállítható, a mérkőzések jól közvetíthetők, vagyis szerintem minden adva van, hogy az olimpia műsorán maradjon a squash. Akkor sem esünk kétségbe, ha mégis kikerülünk a programból, mert Farkas Balázs révén tavaly már bizonyítottuk, hogy versenyképesek vagyunk a világjátékokon.” Krajcsák Márk, a magyar válogatott szövetségi kapitánya: „Az olimpiai részvétel hatására minden sportág egy polccal feljebb kerül. Jó lenne a programban maradni, ami szerintem legalább olyan nehéz, mint bekerülni – a tradíció önmagában nem elegendő, a marketinggel is foglalkozni kell. Látványosnak és eladhatónak tartom a fallabdát, amely megfelelően tálalva, a technológiai újításokat felhasználva a laikus nézőknek is érdekes lehet.” Victor Crouin, a világjátékok-győztes francia játékos: „Nagyon régóta várt a sportágunk arra, hogy bekerüljön az olimpiai programba. Mindent megteszek, hogy éljek az eséllyel és ott legyek Los Angelesben, de rajtam kívül nagyon sokan pályáznak még kvótára. Szeretnénk kihasználni a nagy felhajtást, azon leszünk, hogy szórakoztató mérkőzésekkel népszerűsítsük a fallabdát. Sporttörténelmet írhatunk, úgyhogy kettőzött erővel készülünk.” Egy polccal feljebb

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. augusztus 29-i lapszámában jelent meg.)