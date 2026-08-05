Több országból figyelik Schön Szabolcsot – NS-infó

Télen még a bajnoki cím reménye minden más szempontot felülírt, nyáron azonban már napirendre kerülhet Schön Szabolcs értékesítése. Értesüléseink szerint az ETO FC 11-szeres válogatott szélsője iránt az angol Championshipben szereplő Stoke City, az olasz Serie A-s Lecce és a Serie B-s Modena, valamint a német 2. Bundesliga-szereplő Darmstadt érdeklődik, míg korábban török élvonalbeli klub figyelte.

Schön Szabolcs

A 25 éves, ballábas szélső szerződése – az opció életbe lépésével – még két évig érvényes, így a győriek számára gazdaságilag az idei vagy legkésőbb a jövő nyári eladás lehet kedvező: a klub a játékos megszerzésére fordított befektetésén is nyereséget realizálhatna. Télen már érkezett érte olasz ajánlat, ám akkor sem a klub, sem a futballista nem akarta félbehagyni a közösen elkezdett munkát, amelynek magyar bajnoki cím lett a vége. Az esetleges váltásnál jelenleg az olasz és a német irány tűnik a leginkább reálisnak, miközben a török piac később élénkülhet meg igazán.

Schön Szabolcs minden sorozatot figyelembe véve 37 mérkőzésen hét gólt szerzett és hat gólpasszt adott az ETO színeiben, teljesítményével pedig visszaverekedte magát a válogatottba: csaknem másfél év után tért vissza, és győztes gólt szerzett Szlovénia ellen.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)

Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Mamadou Barry (szenegáli, Union Saint-Gilloise – Belgium), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Keylor Navas (Costa Rica-i, Pumas UNAM – Mexikó), Yaakobishvili Antal (Girona FC – Spanyolország)

Távozók: Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)

Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Schön Szabolcs (Stoke City – Anglia; Lecce, Modena – Olaszország; Darmstadt – Németország), Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)