Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: negyeddöntős a magyar válogatott az U18-as leány-vb-n

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2026.08.04. 16:56
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A korábban hibátlanul menetelő Kína csapatának legyőzésével megnyerte a középdöntőcsoportját, és bejutott a negyeddöntőbe a magyar U18-as leány kézilabda-válogatott a romániai korosztályos vb-n.

Két veretlen csapat találkozott a Magyarország–Kína mérkőzésen, a Romániában zajló U18-as leány kézilabda-világbajnokság 3-as középdöntőcsoportjának rangadóján. A magyarok a tunéziai, a kanadai és svéd együttest is legyőzték a csoportkörben, a középdöntőben viszont döntetlennel kezdtek Románia ellen, így az addig hibátlanul menetelő kínai csapat ellen pontot kellett szerezni ahhoz, hogy ne legyen kérdés a legjobb nyolcba kerülés.

Az első félidő nem a kapusok parádézásáról szólt, több mint negyven gól esett ebben a harminc percben. A játékérsz végén a magyarok bosszankodhattak, mert többször is elléptek hattal, sőt még a hajrában, öt perccel a szünet előtt is ötgólos volt a fór, ami után visszajöttek a kínaiak, az utolsó másodpercekben még az egyenlítésért is támadtak, sikertelenül (21–20).

A folytatásban a románok elleni meccshez hasonlóan fej fej melletti versenyfutás alakult ki, sokáig döntetlen körüli volt az állás, a félidő közepén viszont majdnem két percre kettős emberelőnybe került a magyar válogatott, amely

A hajrában Radics Noémi több fontos védést mutatott be, kulcsszerepe volt abban, hogy ismét ellépett az együttes, persze ehhez a szép ejtések is kellettek a kínai kapuba.

Ekkor már a magyar lányok nem hagyták, hogy újra elfogyjon az előny, sőt, az utolsó perceket már nyugodtan figyelhettük, 41–36-os siker lett a vége.

A magyar válogatott a győzelemmel tehát megelőzte Kína együttesét, és megnyerte a középdöntőcsoportját; Kun Attila csapata a csütörtöki negyeddöntőben Dániával találkozik.

U18-as leány-világbajnokság (Pitesti, Románia)
Középdöntő, 3. csoport, 2. forduló
Magyarország–Kína 41–36 (21–20)
Magyarország: Szigeti B. 8, Kozma L. 6, Szinay S. 6, Keller P. 5, Litschauer N. 5, Zákányi J. 5, Kis R. 3, Lénárt E. 2, Kányai V. 1, Kollár K., Nagy B., Nagy-Hajdu F., Somogyi L., Takács M., Körmedni L.(kapus), Radics N. (kapus).

A magyar válogatott vb-kerete:
Kapusok: Körmendi Lara (Győri ETO), Tábit Vivien (DVSC), Radics Noémi (Kecskeméti NKSE)
Jobbszélső: Keller Petra (DVSC)
Jobbátlövők: Takács Maja (Győri ETO), Somogyi Lilla (Győri ETO)
Irányítók: Szigeti Blanka (FTC), Kozma Liza (FTC)
Beállók: Kollár Kata (NEKA), Szinay Sarolta (DVSC), Bajnok Szófia (FTC)
Balátlövők: Nagy Bianka (Győri ETO), Kányai Villő (Győri ETO), Kis Réka (DVSC), Léránt Eszter (Győri ETO), Litschauer Nikol (DVSC)
Balszélsők: Zákányi Janka (Győri ETO), Nagy-Hajdú Fanni (NEKA)

Szövetségi edző: Kun Attila
Edző: Márián Blanka
Kapusedző: Bakos István

(Kiemelt képünkön: Radics Noémi Forrás: IHF, archív) 

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