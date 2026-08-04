Vízilabda: a második meccsüket is simán megnyerték az U16-os fiúk a vb-n

Az ukránok elleni fölényes győzelem után kedden a Balázs Miklós vezette U16-os fiú vízilabda-válogatott 12–6-ra győzte le a törököket a zágrábi korosztályos vb csoportkörének második játéknapján. Legeredményesebbként Fráter Olivér négy gólig jutott.

Folytatás szerdán kora délután Malajzia ellen.

U16-OS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Második csoportmérkőzés

Magyarország–Törökország 12–6 (5–2, 5–1, 0–1, 2–2)

Gólszerzőink: Fráter O. 4, Fabinyi H., Stogicza L. 2-2, Szaka O., Bekker Z., Budai-Csillag D., Maschl B.



Az U16-os fiú vb-csapat:

Bekker Zalán

Budai-Csillag Dominik

Dávid Barna

Éder Barnabás

Fabinyi Huba

Fráter Olivér

Lászlófi András

Maschl Bertalan

Nagy Benedek

Nagy-Hornok Sámuel

Papp László

Paróczai Bendegúz

Saska Barnabás

Stogicza Levente

Szaka Olivér

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)