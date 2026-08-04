Vízilabda: a második meccsüket is simán megnyerték az U16-os fiúk a vb-n
Az ukránok elleni fölényes győzelem után kedden a Balázs Miklós vezette U16-os fiú vízilabda-válogatott 12–6-ra győzte le a törököket a zágrábi korosztályos vb csoportkörének második játéknapján. Legeredményesebbként Fráter Olivér négy gólig jutott.
Folytatás szerdán kora délután Malajzia ellen.
U16-OS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Második csoportmérkőzés
Magyarország–Törökország 12–6 (5–2, 5–1, 0–1, 2–2)
Gólszerzőink: Fráter O. 4, Fabinyi H., Stogicza L. 2-2, Szaka O., Bekker Z., Budai-Csillag D., Maschl B.
Az U16-os fiú vb-csapat:
Bekker Zalán
Budai-Csillag Dominik
Dávid Barna
Éder Barnabás
Fabinyi Huba
Fráter Olivér
Lászlófi András
Maschl Bertalan
Nagy Benedek
Nagy-Hornok Sámuel
Papp László
Paróczai Bendegúz
Saska Barnabás
Stogicza Levente
Szaka Olivér
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)