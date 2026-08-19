Birkózás: Szinay Szabolcs bronzérmes az U20-as vb-n
A 82 kilóban versenyző kötöttfogású birkózó, Szinay Szabolcs bronzérmet nyert a pozsonyi U20-as világbajnokságon.
A hazai szövetségi honlap tájékoztatása szerint vereséggel kezdte a pozsonyi U20-as világbajnokságot a korosztály Eb-ezüstérmes birkózója, a 82 kilós kötöttfogású Szinay Szabolcs, ám az orosz elleni összecsapást követően szerdán a bolgárt, majd a csehet is legyőzte a vigaszágon, így a dobogó harmadik fokáért küzdhetett meg az iránival.
Az éremért Szinay 9–4 Alireza Mohammad Hoszeini ellen.
Szerdán továbbá az U17-es vb-bronzérmes Báger Barbarának és az U15-ös Európa-bajnok Pupp Viktóriának sem sikerült a győzelem a vb-n. Mindkét sportoló a vigaszágban reménykedhet.
A magyar versenyzők mérkőzései
Nyolcaddöntők:
82 kg: Ramazan Nehaj (orosz) – Szinay Szabolcs 13–2
Vigaszági mérkőzések:
82 kg: Szinay Szabolcs – Martin Sisekov (bolgár) 9–0
82 kg: Szinay Szabolcs – Petr Zak (cseh) 3–1
Bronzmérkőzések:
82 kg: Szinay Szabolcs – Alireza Mohammad Hoszeini (iráni) 9–4
Nők
Selejtezők:
62 kg: Onisi Szakura (japán) – Báger Barbara 11–0
Nyolcaddöntők:
65 kg: Margarita Szalnazarjan (orosz) – Pupp Viktória tus 6–0-nál
Nyolcaddöntők:
82 kg: Ramazan Nehaj (orosz) – Szinay Szabolcs 13–2
Vigaszági mérkőzések:
82 kg: Szinay Szabolcs – Martin Sisekov (bolgár) 9–0
82 kg: Szinay Szabolcs – Petr Zak (cseh) 3–1
Bronzmérkőzések:
82 kg: Szinay Szabolcs – Alireza Mohammad Hoszeini (iráni) 9–4
Nők
Selejtezők:
62 kg: Onisi Szakura (japán) – Báger Barbara 11–0
Nyolcaddöntők:
65 kg: Margarita Szalnazarjan (orosz) – Pupp Viktória tus 6–0-nál
(Kiemelt képünkön: Szinay Szabolcs Fotó: birkozoszov.hu)
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