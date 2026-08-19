Birkózás: Szinay Szabolcs bronzérmes az U20-as vb-n

A hazai szövetségi honlap tájékoztatása szerint vereséggel kezdte a pozsonyi U20-as világbajnokságot a korosztály Eb-ezüstérmes birkózója, a 82 kilós kötöttfogású Szinay Szabolcs, ám az orosz elleni összecsapást követően szerdán a bolgárt, majd a csehet is legyőzte a vigaszágon, így a dobogó harmadik fokáért küzdhetett meg az iránival.

Az éremért Szinay 9–4 Alireza Mohammad Hoszeini ellen.

Szerdán továbbá az U17-es vb-bronzérmes Báger Barbarának és az U15-ös Európa-bajnok Pupp Viktóriának sem sikerült a győzelem a vb-n. Mindkét sportoló a vigaszágban reménykedhet.

A magyar versenyzők mérkőzései

Nyolcaddöntők:

82 kg: Ramazan Nehaj (orosz) – Szinay Szabolcs 13–2

Vigaszági mérkőzések:

82 kg: Szinay Szabolcs – Martin Sisekov (bolgár) 9–0

82 kg: Szinay Szabolcs – Petr Zak (cseh) 3–1

Bronzmérkőzések:

82 kg: Szinay Szabolcs – Alireza Mohammad Hoszeini (iráni) 9–4

Nők

Selejtezők:

62 kg: Onisi Szakura (japán) – Báger Barbara 11–0

Nyolcaddöntők:

65 kg: Margarita Szalnazarjan (orosz) – Pupp Viktória tus 6–0-nál

(Kiemelt képünkön: Szinay Szabolcs Fotó: birkozoszov.hu)