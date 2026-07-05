Úszás: a legjobban tatabányai és zalaegerszegi cápa harapott a vízben

Szerdától szombatig zajlott a győri Aqua Sportközpont ötvenes medencéjében a 2013-as és 2014-es korosztály ob-je, amelyen

hatalmas mezőny, 76 klub csaknem 430 versenyzője csobbant vízbe.

Az úszóhátországnak a bajnoki rendszerben érintett legifjabb képviselői alapvetően persze az érmekért küzdöttek, de legalább ennyire lényeges volt annak lemérése, hogy ki mennyit tudott gyorsulni egy év alatt. Az idei, jubileumi - merthogy tízedik alkalommal kiírt – cápabajnokságon nagyon sokan lehettek elégedettek, a legfőképpen persze azok, akik az abszolút összevetésben a saját nevezési idejükhöz viszonyított legnagyobb javulást produkálták legsikeresebb számukban.

Az oklevéllel is igazolt legkiugróbb fejlődésről a fiúknál Barta Róbert, az újbudai Castor SE 11 esztendős úszója tett tanúbizonyságot, aki 100 gyorson 1:05.55 alatt ért célba, 6,38 másodpercet javítva korábbi legjobbján. Százalékosan a lányoknál a leglista élére szintén a Cápa 11 kategória képviselője, jelesül Tóth Lilien, a Mohácsi Torna Egylet 2015-ös évjáratú versenyzője került annak köszönhetően, hogy 200 háton 2:41.17-tel nyert, 14,26 másodperccel hamarabb tudva le a távot annál, mint amennyi az előző legjobb időeredménye volt.

Ami az éremszerző vetélkedést illeti, a 192 darabos összmedálgyűjteményből a legtöbbet – egyformán 18-at – a Debreceni Sportcentrum SI (5, 6, 7) és a Szegedi Úszó Egyesület (4, 9, 5) nebulói akaszthattak a nyakukba, ám a teljes sorrendben ez a harmadik, illetve a hatodik pozícióhoz volt elegendő, merthogy

a legcsillogóbb érmekből a Tatabányai Vízmű SE-nek és a Ferencvárosnak még több jutott.

Nevezetesen előbbi 7 arannyal, 1 ezüsttel és 1 bronzzal gazdagodott Győrött, míg utóbbi 5-8-2-es mutatóval zárt.

Ám a lényeg itt is a részletekben rejlik: a TVSE parádés kollekciója – egy bronzot kivéve – egyetlen tehetség, mégpedig Varga-Futó Dániel „magánszerzeményének” tekintendő, tudniillik

a 2014-es ifjú egymaga hét első és egy második hellyel kirukkolva lett az egész ob legeredményesebbje.

Hasonló medálhalmozással állt elő az ugyanolyan évjáratú, zalaegerszegi Besenczi Hella is, aki tíz számban nevezett, kilencben el is indult és kilencszer a dobogóra is felléphetett az eredményhirdetéskor, miután két ezüst és két bronz mellett öt aranyat nyert a négy nap alatt.

(Kiemelt képünkön: Győr fogadta az idei, 10. cápa ob mezőnyét Fotó: MÚSZ/Tésik Attila)