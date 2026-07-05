Nemzeti Sportrádió

Úszás: a legjobban tatabányai és zalaegerszegi cápa harapott a vízben

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.07.05. 16:15
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úszás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az úszók országos utánpótlás-bajnokságainak legújabb fejezeteként a cápák, vagyis a 11-12 évesek csúcseseményét rendezte meg a sportági szövetség, a MÚSZ a mögöttünk hagyott négy napban.

Szerdától szombatig zajlott a győri Aqua Sportközpont ötvenes medencéjében a 2013-as és 2014-es korosztály ob-je, amelyen

hatalmas mezőny, 76 klub csaknem 430 versenyzője csobbant vízbe.

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Az úszóhátországnak a bajnoki rendszerben érintett legifjabb képviselői alapvetően persze az érmekért küzdöttek, de legalább ennyire lényeges volt annak lemérése, hogy ki mennyit tudott gyorsulni egy év alatt. Az idei, jubileumi - merthogy tízedik alkalommal kiírt – cápabajnokságon nagyon sokan lehettek elégedettek, a legfőképpen persze azok, akik az abszolút összevetésben a saját nevezési idejükhöz viszonyított legnagyobb javulást produkálták legsikeresebb számukban.

Az oklevéllel is igazolt legkiugróbb fejlődésről a fiúknál Barta Róbert, az újbudai Castor SE 11 esztendős úszója tett tanúbizonyságot, aki 100 gyorson 1:05.55 alatt ért célba, 6,38 másodpercet javítva korábbi legjobbján. Százalékosan a lányoknál a leglista élére szintén a Cápa 11 kategória képviselője, jelesül Tóth Lilien, a Mohácsi Torna Egylet 2015-ös évjáratú versenyzője került annak köszönhetően, hogy 200 háton 2:41.17-tel nyert, 14,26 másodperccel hamarabb tudva le a távot annál, mint amennyi az előző legjobb időeredménye volt.

Ami az éremszerző vetélkedést illeti, a 192 darabos összmedálgyűjteményből a legtöbbet – egyformán 18-at – a Debreceni Sportcentrum SI (5, 6, 7) és a Szegedi Úszó Egyesület (4, 9, 5) nebulói akaszthattak a nyakukba, ám a teljes sorrendben ez a harmadik, illetve a hatodik pozícióhoz volt elegendő, merthogy

a legcsillogóbb érmekből a Tatabányai Vízmű SE-nek és a Ferencvárosnak még több jutott.

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Nevezetesen előbbi 7 arannyal, 1 ezüsttel és 1 bronzzal gazdagodott Győrött, míg utóbbi 5-8-2-es mutatóval zárt.

Ám a lényeg itt is a részletekben rejlik: a TVSE parádés kollekciója – egy bronzot kivéve – egyetlen tehetség, mégpedig Varga-Futó Dániel „magánszerzeményének” tekintendő, tudniillik

a 2014-es ifjú egymaga hét első és egy második hellyel kirukkolva lett az egész ob legeredményesebbje.

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Hasonló medálhalmozással állt elő az ugyanolyan évjáratú, zalaegerszegi Besenczi Hella is, aki tíz számban nevezett, kilencben el is indult és kilencszer a dobogóra is felléphetett az eredményhirdetéskor, miután két ezüst és két bronz mellett öt aranyat nyert a négy nap alatt.

(Kiemelt képünkön: Győr fogadta az idei, 10. cápa ob mezőnyét Fotó: MÚSZ/Tésik Attila)

úszás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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