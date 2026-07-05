Birkózás: magyar éremesélyekkel rajtol a szkopjei U20-as Eb

Bár a korábbi nagy éremhalmozók közül többen (Darabos László, Terék Gerda és Arsunkaev Musza) is kiöregedtek az U20-asok közül a múlt év végével, ennek ellenére a junior birkózóválogatott az idén is erős csapattal és vérmes reményekkel utazhat ki a korosztály Európa-bajnokságára, amelynek jövő hétfőtől vasárnapig a szkopjei Borisz Trajkovszki Sportcenter ad otthont. A magyar csapatot nyolc kötöttfogású, hat női és kilenc szabadfogású versenyző alkotja az Eb-n.

Mondhatni, immár szokás szerint elsősorban a kötöttfogás, illetve a női szakág képviselőiben bízhatunk.

Előbbieknél ott lesz az indulók között a ferencvárosiak U23-as Eb-ezüst- és vb-bronzérmes ígérete, László Koppány is, aki egyértelmű éremesélyesként szerepel a nehézsúlyúak között.

Rajta kívül a tavaly U20-as Eb-ezüstérmet szerző, az idén U23-as Eb-ötödik Szinay Szabolcs (82 kg; DVTK) szintén a kötöttfogású válogatottat erősíti, illetve az U17-es Eb-bronzérmes, U23-as Eb-ötödik Zsitovoz Petro (67 kg; ESMTK) ugyancsak harcba szállhat majd a dobogós helyekért.

Szinay Szabolcs tavaly ezüstérmet nyert az U20-as Eb-n Forrás: UWW/MBSZ

A női szakágban a ceglédi Báger Barbara lehet az, aki nemcsak remek formában, hanem igencsak jó esélyekkel is küzdhet majd az Eb-n.

A tavalyi U17-es világbajnokságon bronzérmes fiatal az idén valamennyi hazai és nemzetközi versenyét megnyerte. Továbbá a nemrég hosszú kihagyásból visszatérő, U15-ös Európa-bajnok és U17-es Eb-ezüstérmes Balázs Édára (59 kg; Dunakeszi-KIMBA) is mindenképpen érdemes lesz odafigyelni.

Szabadfogásban az éremszerzés kevésbé tűnik reálisnak, inkább pontszerző helyezés(ek)ben reménykedhetünk. Erre a legnagyobb sansza a vasasos Baráth Károlynak lehet, aki tavaly ötödik lett az U20-as Eb-n, míg kilencedik az U20-as vb-n.

Az előzetes esélyek alapján két-három érmet várhatunk a teljes magyar küldöttségtől Szkopjéban.

Az U17-es vb-harmadik Báger Barbara az idén még veretlenül áll a nemzetközi versenyeken Forrás: UWW/MBSZ

A tavalyi junior-kontinensviadalon a mieink hat éremmel, közte két-két arannyal, ezüsttel és bronzzal végeztek. Az akkori dobogósok közül egyedül a másodikként záró, kötöttfogású Szinay Szabolcs (82 kg) lesz ott a mostani csapatban is.

Az Eb versenyprogramja hétfőn a kötöttfogásúak küzdelmeivel kezdődik, majd szerdától a lányok, míg péntektől a szabadfogásúak következnek az észak-macedón fővárosban.

U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZKOPJE (ÉSZAK-MACEDÓNIA)

A magyar válogatott versenyzőinek programja:



KÖTÖTTFOGÁS:

Hétfő-kedd:

55 kg: nincs magyar induló. 63 kg: Fige Levente (Budapesti Honvéd), 77 kg: Toplak Zalán (FTC-KIMBA), 87 kg: Varga Zalán (Zalaegerszegi BSE-KIMBA), 130 kg: László Koppány (FTC-KIMBA)

Kedd-szerda:

60 kg: nincs magyar induló. 67 kg: Zsitovoz Petro (ESMTK-KIMBA), 72 kg: Toplak Barna (FTC-KIMBA), 82 kg: Szinay Szabolcs (DVTK-KIMBA), 97 kg: Vitai Vendel (Egri VSI-KIMBA)



NŐI BIRKÓZÁS:

Szerda-csütörtök:

50 kg, 55 kg: nincs magyar induló. 59 kg: Balázs Éda (VS Dunakeszi-KIMBA), 68 kg, 76 kg: nincs magyar induló.

Csütörtök-péntek:

53 kg: Németh Szonja (Pestszentimrei BSE-KIMBA), 57 kg: Kapuvári Liliána (UTE-KIMBA), 62 kg: Báger Barbara (Ceglédi VSE-KIMBA), 65 kg: Pupp Viktória (Dunaújvárosi KSE-KIMBA), 72 kg: Müller Petra (Csepel TC-KIMBA)



SZABADFOGÁS:

Péntek-szombat:

57 kg: Baráth Károly (Vasas SC), 65 kg: László Mózes (ESMTK-KIMBA), 70 kg: Arszunkaev Ahmad (Vasas SC), 79 kg: Takács Arnold (Haladás VSE), 97 kg: Erdélyi Róbert (FTC-KIMBA)

Szombat-vasárnap:

61 kg: Németh Bálint (Bócsa-KIMBA), 74 kg: Varga Máté Bendegúz (Adács-KIMBA), 86 kg: nincs magyar induló. 92 kg: Soliman Youssef (PEAC-KIMBA), 125 kg: Szilágyi Dániel (Dorog-KIMBA)

(Kiemelt képen: László Koppány Forrás: UWW/MBSZ)