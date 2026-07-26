Birkózás: jön a bakui U17-es világbajnokság, magyar éremesélyesekkel

Remekül sikerült Európa-bajnokság után vághatnak neki U17-es birkózóink a korosztály azerbajdzsáni világbajnokságának, amelynek hétfőtől Baku ad otthont. A mezőnyben hét kötöttfogású mellett hat-hat szabadfogású és leány birkózó képviseli a magyar színeket július 27. és augusztus 2. között.

Az öt érmet hozó májusi, szamokovi kadét Eb-n a lányok vitték a prímet, két aranyat és egy ezüstöt is nyertek.

Zsitovoz Mária (53 kg) és Sillei Janka (57 kg) is megállíthatatlannak bizonyult, és a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Szintúgy a döntőig jutott és végül második lett Bárány-Almási Bianka a 73 kilós kategóriában. Ezzel egyébként Zsitovoz harmadik, míg Sillei már az ötödik utánpótlás Európa-bajnoki győzelmét ünnepelhette.

Természetesen, mindannyian szerepelnek a világbajnoki indulók között is, és nagy reményekkel várhatják a bakui megméretést – különösképpen úgy, ha figyelembe vesszük, hogy

Sillei és Zsitovoz (53 kg) már a múlt évben is érmesként zárt a vb-n, előbbi akkor ezüstérmet nyert a 46 kilósok között, míg utóbbinak bronzot akasztottak a nyakába az 53 kilósoknál.

(Sillei azóta három súlycsoporttal feljebb lépett, 46-ról 57-re, és az idén ott is sikerült Európa-bajnoki címet szereznie.)

A vb legnagyobb magyar hiányzója az Európa-bajnokságon ezüstérmet nyerő, kötöttfogású Szilágyi Dominik (80 kg) lesz, aki vállsérülése miatt kihagyni kényszerül a bakui seregszemlét. A kötöttfogásúak másik Eb-érme a bronzot szerző Juhász Imre (65 kg) nevéhez fűződött, aki viszont ott lesz majd a vb-n is.

Sillei Janka tavaly serdülőkorúként ezüstérmes lett az U17-es vb-n Forrás: UWW/MBSZ

Rajtuk kívül még a kötöttfogású Tombor Benedek (48 kg) és Kovács Keve (55 kg), a szabadfogású Sumejko Kiril (55 kg) és Hideg Balázs (60 kg), illetve a lányoknál Veres Szonja (65 kg) egyaránt Európa-bajnoki ötödik helyezettként utazhat majd Bakuba.

A tavalyi, athéni U17-es vb-n összesen három érmet nyertek a mieink, egytől egyig a lányok jegyezték ezeket a medálokat. Az idei bakui eseményen az előzetes esélyek alapján két érem lehet a reális elvárás a magyar csapattól.

Hétfőn a kötöttfogásúak küzdelmeivel indul a program, majd szerdától a lányok, péntektől pedig a szabadfogásúak következnek.

U17-ES VILÁGBAJNOKSÁG, BAKU (AZERBAJDZSÁN)

A magyar válogatott névsora:

Kötöttfogás:

48 kg: Tombor Benedek

51 kg: Kurdi Dániel

55 kg: Kovács Keve

60 kg: Budai Milán

65 kg: Juhász Imre

71 kg: Czuczor Ervin

92 kg: Antaly Sándor



Női birkózás:

46 kg: Szentpál Vivien

53 kg: Zsitovoz Mária

57 kg: Sillei Janka

61 kg: Balázs Zea

65 kg: Veres Szonja

73 kg: Bárány-Almási Bianka



Szabadfogás:

55 kg: Sumejko Kiril

60 kg: Hideg Balázs

65 kg: Láng Vince

71 kg: Dercsár Kovács Mátyás

80 kg: Tugyi Zétény

92 kg: Simon Zsombor

(Kiemelt képen: Zsitovoz Mária Forrás: UWW/MBSZ)