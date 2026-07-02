Cselgáncs: három magyar érem született a spanyolországi ifjúsági Eb-n

Az egyéni versenyek végeztével a magyar cselgáncsozók számára befejeződtek a küzdelmek a spanyolországi ifjúsági Európa-bajnokságon. (A vegyes csapatversenyben már nem indult válogatottunk, az aranyérem sorsa csütörtök délután a francia és az ukrán alakulat között fog eldőlni a döntőben.)

A Gran Canaria szigetén megtartott kontinesbajnokságnak alapvetően visszafogott reményekkel vághattunk neki, ugyanis egyértelmű éremesélyest nem igazán találhattunk a magyar indulói névsorban. Ehhez képest sikerült a mieinknek végül három dobogós helyezést is begyűjtenie, egy ezüsttel és két bronzzal.

A várakozáson felüli szereplésben oroszlánrészt vállalt mindjárt az első napon a Nagykanizsai Judo Klub ígérete,

Pirbus-Gróf Nóra, aki a döntőig menetelt a lányok 40 kilós súlycsoportjában.

Ötödik kiemeltként a francia Barray legyőzésével kezdett a legjobb 16 között, majd a román Marian ellen is nyert, sőt az elődöntőben az első kiemelt ukrán Palamarenkót is megverte, ezzel bejutott a döntőbe, amelyben nem bírt az azeri Guliyevával, így

a magyar csapat első érmét megszerezve, Pirbus-Gróf nyakába ezüstöt akasztottak a versenynap végén, aki ezzel pályafutása legnagyobb sikerét érte el.

A második napon szintén remekelt a fiúk 73 kilós kategóriájában Nagy Áron, akinek korábban még ifjúsági Európa-kupa-versenyen sem sikerült érmet nyernie, most viszont a korosztály Európa-bajnokságon alaposan letette a névjegyét. A Ceglédi VSE versenyzője koszovói (Reshitaj) és észt (Noges) rivális legyőzésével kezdett, majd kikapott a spanyol Gayol Grandától a negyeddöntőben. Utána a vigaszágon viszont már megállíthatatlannak bizonyult: sorrendben a német Matuznyi, a török Yilmaz és az újabb észtet, Hristoforovot is felülmúlta, és így megkaparintotta a bronzérmet.

Ezzel Nagy a magyar fiúcsapat egyetlen dobogósa lett Gran Canarián.

Nagy Áron a dobogó harmadik fokára állhatott fel az ifjúsági Eb-n Forrás: EJU

A lányok viszont nem álltak meg egyetlen éremnél, erről pedig Török Csenge gondoskodott,

aki ráadásul nem is a megszokott súlycsoportjában, a 63 kilóban, hanem eggyel feljebb, a 70 kilósok között indult az ifi Eb-n. A Hód Judo SE reménysége jól kezdett: előbb a grúz Phakadzét, majd az olasz Cafarót győzte le, utána a negyeddöntőben azonban nagy csatában kikapott az osztrák Wögerertől. A vigaszágon aztán neki is összejött a javítás: a portugál Moreirát és a litván Ragauskaitét verte egyaránt maratoni, hosszabbításos meccsen, majd a legvégén a harmadik helyért a török Ozbudak sem tudta megállítani, s ennek köszönhetően Török is bronzérmes lett.

A Budapesti Honvéd tehetsége, Mildner Nimród (66 kg) ugyancsak közel járt az éremszerzéshez, de a bronzcsatáját ő elbukta, így be kellett érnie az ötödik hellyel.

Török Csenge szintén bronzérmes lett a Kanári-szigeteken Forrás: EJU

Nagy Levente (50 kg, Mogyi-Bajai JC), Radics Maja (48 kg, Mogyi-Bajai JC) és Raffay Zsófia (52 kg, BHSE) egy győzelemmel és két vereséggel egyaránt a kilencedik helyen fejezte be.

A magyar küldöttség egy ezüsttel, két bronzzal és egy ötödik hellyel a 13. helyen végzett a nemzetek rangsorában. Az éremtáblázat élén meglepetésre a szlovénok (3 arany, 1 ezüst) zártak, az azerieket (2, 3, 5) és a bolgárokat (2, 0, 2) megelőzve.

Az ifjúsági korosztály világbajnokságát majd augusztus végén az ecuadori Guayaquilben rendezik meg.

(Kiemelt képen: Pirbus-Gróf Nóra (balon) ezüstérmet nyert a 40 kilósok között a Gran Canarián rendezett ifjúsági Eb-n Forrás: EJU)