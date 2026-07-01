Kézilabda: elődöntőbe jutottak a magyarok az U16-os leány nyílt Eb-n
Tíz góllal legyőzte a francia csapatot a magyar válogatott a Svédországban zajló U16-os nyílt leány kézilabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében.
Két győzelemmel, illetve egy-egy döntetlennel és vereséggel a csoportja második helyén zárt a svédországi U16-os leány nyílt Európa-bajnokságon a magyar válogatott, amely a negyeddöntőben a francia csapattal találkozott szerdán.
A magyarok a félidőben egy góllal vezettek, a második játékrészben azonban sikerült elhúzni, végül
35–25-ös sikerrel kvalifikáltak az elődöntőbe,
amelyben csütörtök délután Svájc együttese lesz az ellenfelük. A legjobb négyben a másik meccsen Horvátország és Németország találkozik majd.
(Kiemelt képünk forrása: MKSZ)
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