Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: elődöntőbe jutottak a magyarok az U16-os leány nyílt Eb-n

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2026.07.01. 20:23
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Címkék
kezilabda utánpótlás utánpótlássport
Tíz góllal legyőzte a francia csapatot a magyar válogatott a Svédországban zajló U16-os nyílt leány kézilabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében.

Két győzelemmel, illetve egy-egy döntetlennel és vereséggel a csoportja második helyén zárt a svédországi U16-os leány nyílt Európa-bajnokságon a magyar válogatott, amely a negyeddöntőben a francia csapattal találkozott szerdán.

A magyarok a félidőben egy góllal vezettek, a második játékrészben azonban sikerült elhúzni, végül

35–25-ös sikerrel kvalifikáltak az elődöntőbe,

amelyben csütörtök délután Svájc együttese lesz az ellenfelük. A legjobb négyben a másik meccsen Horvátország és Németország találkozik majd.

(Kiemelt képünk forrása: MKSZ)

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