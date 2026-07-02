Kézilabda: győzelem a Dél-Korea elleni helyosztón az U20-as női vb-n

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A középdöntőszakasz második meccsén, kulcsmérkőzésen nem bírt a norvégokkal a magyar válogatott a Kínában zajló U20-as női kézilabda-világbajnokságon, a vereséggel pedig eldőlt, hogy a negyeddöntőbe jutás helyett csak a 13-16. helyért folytathatja a küzdelmeket Bohus Beáta szövetségi edző együttese.

Dél-Korea ellen

már az első félidőben eldöntötte a lényegi kérdéseket a magyar csapat,

amely az első harminc percet tíz góllal nyerte meg; a folytatásban az is belefért, hogy a második játékrészt 18–17-re az ázsiaiak „húzzák be”; 34–25 lett a végeredmény.

A válogatott következő, utolsó fellépése pénteken lesz a kínai világversenyen, a 13. helyért játszanak majd a kézilabdázóink.

U20-as női kézilabda-világbajnokság, Csincsung, Kína

13-16. helyért



Magyarország–Dél-Korea 34–25 (17–7)



Magyarország: Keceli-Mészáros R. 7, Kacsó N. 5, Balázs B. 3, Kriston K. 3, Pálmai L. 3, Szár E. 3, Szeibert A. 3, Fehér L. 2, Rédecsi P. 2, Seres L. 1, Teplán K. 1, Vadkerti L. 1, Fazekas V., Varga K., Majoros G. (kapus), Szilágyi D. (kapus).



A magyar válogatott csoportmérkőzései (magyar idő szerint):



Június 24., szerda, 5:45: Magyarország–Tajvan 46–10



Június 25., csütörtök, 5:45: Magyarország–Tunézia 32–24



Június 27., szombat, 8:00: Magyarország–Lengyelország 25–27





Középdöntő:



Június 29., hétfő, 12:30: Magyarország–Japán 32–25



Június 30., kedd, 12:30: Magyarország–Norvégia 27–30





13-16. helyért:



Július 2., csütörtök, 5:30: Magyarország–Dél-Korea 34–25





Elődöntők, helyosztók: július 3.



Döntő, helyosztók: július 5.





A magyar női juniorválogatott kerete:



Kapusok: Majoros Gréta (DVSC SCHAEFFLER), Szilágyi Diána (FTC-Rail Cargo Hungaria), Horváth Zelda Rebeka (Győri Audi ETO)

Jobbszélsők: Teplán Korina Míra (MOL Esztergom), Balázs Bitia (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbátlövő: Fazekas Virág (Sönderjyske, dán)

Irányítók: Keceli-Mészáros Renáta (Győri Audi ETO), Vadkerti Luca Alda (Szegedi NKE), Rédecsi Polett (Győri Audi ETO), Kriston Kira Daniella (Győri Audi ETO)

Beállók: Seres Liza (NEKA), Varga Katalin (DVSC SCHAEFFLER), Szár Evelin (Eszterházy SC)

Balátlövők: Szeibert Anna Rebeka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Pálmai Liza (Dunakanyar KKFT), Kacsó Noémi Petra (Dunakanyar KKFT)

Balszélsők: Fehér Luca Blanka (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Táder Luca (FTC-Rail Cargo Hungaria)



Szövetségi edző: Bohus Beáta

Edző: Laluska Balázs

(Kiemelt képünk forrása: IHF)