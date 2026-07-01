Vízilabda: vb-negyeddöntőbe jutott az U18-as fiúválogatott

Csoportharmadikként zárt a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott a Portugáliában zajló világbajnokságon, így keresztjáték várt rá, amely során kiharcolta a negyeddöntőbe jutást: Kovács Róbert szövetségi edző együttese magabiztosan győzte le Új-Zéland csapatát, a legjobb nyolc között pedig csütörtök este a B-csoportban másodikként záró Egyesült Államok ellen ugrik majd medencébe.

U18-AS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, RIO MAIOR (PORTUGÁLIA)

Magyarország–Új-Zéland 25–13 (7–3, 4–3, 7–3, 7–4)



Az U18-as vb-csapat:

Kapusok

Király Csaba - UVSE

Szilágyi Ádám - SOSC

Mezőnyjátékosok

Czirok Márton - KSI

Divják Deján - BVSC

Gedra Botond - Szeged

Hidasi Zétény - Szolnok

Jámbor Csaba - FTC

Kondor Zétény - SOSC

Kovács Levente - UVSE

Kovács Mátyás - KSI

Moldisz Milán - Eger

Pintér Noah - BVSC

Rabb Benedek - KSI

Stogicza Levente - SOSC

Tigyi Ábel - Szolnok

(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ)