Vízilabda: vb-negyeddöntőbe jutott az U18-as fiúválogatott
A keresztjátékban Új-Zéland ellen magabiztosan nyert, így bejutott a negyeddöntőbe az U18-as fiú vízilabda-vb-n a magyar válogatott.
Csoportharmadikként zárt a magyar U18-as fiú vízilabda-válogatott a Portugáliában zajló világbajnokságon, így keresztjáték várt rá, amely során kiharcolta a negyeddöntőbe jutást: Kovács Róbert szövetségi edző együttese magabiztosan győzte le Új-Zéland csapatát, a legjobb nyolc között pedig csütörtök este a B-csoportban másodikként záró Egyesült Államok ellen ugrik majd medencébe.
U18-AS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, RIO MAIOR (PORTUGÁLIA)
Magyarország–Új-Zéland 25–13 (7–3, 4–3, 7–3, 7–4)
Az U18-as vb-csapat:
Kapusok
Király Csaba - UVSE
Szilágyi Ádám - SOSC
Mezőnyjátékosok
Czirok Márton - KSI
Divják Deján - BVSC
Gedra Botond - Szeged
Hidasi Zétény - Szolnok
Jámbor Csaba - FTC
Kondor Zétény - SOSC
Kovács Levente - UVSE
Kovács Mátyás - KSI
Moldisz Milán - Eger
Pintér Noah - BVSC
Rabb Benedek - KSI
Stogicza Levente - SOSC
Tigyi Ábel - Szolnok
Magyarország–Új-Zéland 25–13 (7–3, 4–3, 7–3, 7–4)
Az U18-as vb-csapat:
Kapusok
Király Csaba - UVSE
Szilágyi Ádám - SOSC
Mezőnyjátékosok
Czirok Márton - KSI
Divják Deján - BVSC
Gedra Botond - Szeged
Hidasi Zétény - Szolnok
Jámbor Csaba - FTC
Kondor Zétény - SOSC
Kovács Levente - UVSE
Kovács Mátyás - KSI
Moldisz Milán - Eger
Pintér Noah - BVSC
Rabb Benedek - KSI
Stogicza Levente - SOSC
Tigyi Ábel - Szolnok
(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ)
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