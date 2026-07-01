Cselgáncs: Török Csenge bronzérmet szerzett az ifjúsági Eb-n
Török Csenge a 70 kilogrammosok között bronzérmet szerzett, míg Hernádi Csanád (81 kg) a legjobb tizenhat között esett ki a spanyolországi ifjúsági cselgáncs Európa-bajnokság szerdai napján.
A Hód Judo SE sportolója, Török Csenge szerdán az első két összecsapását megnyerte (georgiai, majd olasz rivális ellen), az osztrák cselgáncsozóval szembe viszont kikapott, így a spanyolországi ifjúsági Eb-n a vigaszágon folytathatta a küzdelmeket a 70 kg-os kategóriában.
A vigaszágon aztán a portugál, a litván és a török ellenfelét is legyőzte, így
bronzérmet szerzett a kontinensviadalon.
A fiúk között a nevezésekkel ellentétben a 81 kilósok között Tulik Olivér nem lépett tatamira, Hernádi Csanád pedig a második mérkőzésén búcsúzott, a legjobb 16 között.
(Kiemelt képünkön: Török Csenge Forrás: EJU)
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