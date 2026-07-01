Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: Török Csenge bronzérmet szerzett az ifjúsági Eb-n

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2026.07.01. 18:45
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Török Csenge utánpótlás cselgáncs utánpótlássport
Török Csenge a 70 kilogrammosok között bronzérmet szerzett, míg Hernádi Csanád (81 kg) a legjobb tizenhat között esett ki a spanyolországi ifjúsági cselgáncs Európa-bajnokság szerdai napján.

A Hód Judo SE sportolója, Török Csenge szerdán az első két összecsapását megnyerte (georgiai, majd olasz rivális ellen), az osztrák cselgáncsozóval szembe viszont kikapott, így a spanyolországi ifjúsági Eb-n a vigaszágon folytathatta a küzdelmeket a 70 kg-os kategóriában.

A vigaszágon aztán a portugál, a litván és a török ellenfelét is legyőzte, így

bronzérmet szerzett a kontinensviadalon.

A fiúk között a nevezésekkel ellentétben a 81 kilósok között Tulik Olivér nem lépett tatamira, Hernádi Csanád pedig a második mérkőzésén búcsúzott, a legjobb 16 között.

(Kiemelt képünkön: Török Csenge Forrás: EJU)

Török Csenge utánpótlás cselgáncs utánpótlássport
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