Cselgáncs: Török Csenge bronzérmet szerzett az ifjúsági Eb-n

A Hód Judo SE sportolója, Török Csenge szerdán az első két összecsapását megnyerte (georgiai, majd olasz rivális ellen), az osztrák cselgáncsozóval szembe viszont kikapott, így a spanyolországi ifjúsági Eb-n a vigaszágon folytathatta a küzdelmeket a 70 kg-os kategóriában.

A vigaszágon aztán a portugál, a litván és a török ellenfelét is legyőzte, így

bronzérmet szerzett a kontinensviadalon.

A fiúk között a nevezésekkel ellentétben a 81 kilósok között Tulik Olivér nem lépett tatamira, Hernádi Csanád pedig a második mérkőzésén búcsúzott, a legjobb 16 között.

(Kiemelt képünkön: Török Csenge Forrás: EJU)