Neptune Des Clos nyerte meg a 104. Magyar Galopp Derbyt

A vasárnapi program csúcseseménye a hároméves angol telivérek legfontosabb futama, a Szerencsejáték Zrt. 104. Magyar Galopp Derby volt. A 22 millió forint összdíjazású, 2400 méteres klasszikus futamban tizenöt versenyló állt a rajtgépbe, 13 mén és két kanca. Az előzetes esélyek alapján a napokban új tulajdonba került Fenomenális a sokszoros szlovák bajnokkal, Jaroslav Linekkel küzdhetett meg a győzelemért, fő riválisának pedig Neptune Des Clost, illetve Aranykort tartották.

A huszárbemutatóval felvezetett főfutamon 1500 méterig Starman Son száguldott az élen, nyergében Kelemen Zénóval, majd rövid ideig Dancer Boy jött fel az első helyre, aztán úgy tűnt, hogy mégis Starman Son lesz a befutó. A hajrá azonban a francia tenyésztésű Neptune Des Clos és a cseh Vaclav Janacek pillanatait hozta, aki előbb utolérte, majd lehagyta Starman Sont, és több mint egy testhosszal nyert 2:27.8 perces idővel.

A harmadik helyen Hanak és az angol Harry Davies végzett, míg Fenomenális csak hatodik lett.