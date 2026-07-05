Nemzeti Sportrádió

Neptune Des Clos nyerte meg a 104. Magyar Galopp Derbyt

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.05. 18:31
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A francia tenyésztésű Neptune Des Clos és a cseh Vaclav Janácek (fehér sisak, sárga felső) győzött (Fotó: Czinege Melinda)
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lósport Magyar Derby galopp
Neptune Des Clos nyerte meg a 104. Magyar Galopp Derbyt, a Kincsem Parkban rendezett Derby és a Divat Fesztivál második versenynapjának fő futamát.

A vasárnapi program csúcseseménye a hároméves angol telivérek legfontosabb futama, a Szerencsejáték Zrt. 104. Magyar Galopp Derby volt. A 22 millió forint összdíjazású, 2400 méteres klasszikus futamban tizenöt versenyló állt a rajtgépbe, 13 mén és két kanca. Az előzetes esélyek alapján a napokban új tulajdonba került Fenomenális a sokszoros szlovák bajnokkal, Jaroslav Linekkel küzdhetett meg a győzelemért, fő riválisának pedig Neptune Des Clost, illetve Aranykort tartották.

A huszárbemutatóval felvezetett főfutamon 1500 méterig Starman Son száguldott az élen, nyergében Kelemen Zénóval, majd rövid ideig Dancer Boy jött fel az első helyre, aztán úgy tűnt, hogy mégis Starman Son lesz a befutó. A hajrá azonban a francia tenyésztésű Neptune Des Clos és a cseh Vaclav Janacek pillanatait hozta, aki előbb utolérte, majd lehagyta Starman Sont, és több mint egy testhosszal nyert 2:27.8 perces idővel.

A harmadik helyen Hanak és az angol Harry Davies végzett, míg Fenomenális csak hatodik lett.

 

lósport Magyar Derby galopp
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