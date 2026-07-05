Nemzeti Sportrádió

Hamilton arra számít, hogy elveszíti a dobogós helyezését Silverstone-ban

H. L.H. L.
2026.07.05. 18:44
Hamilton harmadikként zárt hazai közönség előtt, de még nem biztos, hogy megtarthatja a dobogót (Fotó: AFP)
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F1 Formula–1 Lewis Hamilton FIA Brit Nagydíj
Lewis Hamilton arra számít, hogy elveszíti a Formula–1-es Brit Nagydíjon megszerzett dobogós helyezését. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) időközben tisztázta, miért csak az utolsó körben jött ki a biztonsági autó.

Lewis Hamilton a harmadik helyről indulva harmadikként szelte át a célvonalat hazai közönség előtt, a Brit Nagydíjon, azonban a versenye egyáltalán nem volt olyan egysíkú, mint azt az elért eredmény sugallja. A hétszeres bajnok a rajtnál a második pozícióba lépett előre, de bemozdult a rajtnál, és az eset miatt kapott 5 másodperces büntetése letöltése után a hatodik pozícióból volt kénytelen visszakapaszkodni. Ezután ádáz csatát vívott George Russell-lel és Max Verstappennel is, majd visszakapaszkodott a harmadik helyre, és Andrea Kimi Antonelli visszaesésével felzárkózott a vezető csapattársa, Charles Leclerc mögé.

A Verstappen balesete miatt életbe léptetett biztonsági autós szakasz alatt azonban pozíciót vesztett Russell-lel szemben, mert míg a Ferrari a bokszba hívta mindkét versenyzőjét, a Mercedes kint tartotta a britet. Noha úgy tűnt, Hamiltonnak még lesz lehetősége javítani, az előzetes kírással szemben nem az utolsó előtti, hanem az utolsó kör végén hívták ki a biztonsági autót, így már nem történt változás a sorrendben. Időközben ráadásul kiderült, hogy a hétszeres bajnoknak a sportfelügyelőknél is lesz jelenése a leintés után, mivel a gyanú szerint szabályt sértett a sárga zászlós szakasz alatt.

Hamilton a meghallgatása előtt a Sky Sporsts kamerái előtt elmondta, arra számít, hogy büntetést fog kapni, és elveszíti a dobogós helyét. „Gratulálok Charles-nak! Nagyszerű munkát végzett. Az a varázslat, ami pénteken még megvolt bennem, teljesen eltűnt a hétvégén. Valószínűleg büntetést fogok kapni. Elhajtottam egy sárga zászlós jelzés mellett, nem vettem észre. Kiugrottam a rajtnál, majd ott volt a sárga zászló. Csőstül jön a baj. Épp az imént jöttem ki a meghallgatásról, még nem tudom, mi lesz az ítélet. De valószínűleg büntetést kapok. Biztos vagyok benne” – zárta a gondolatait a ferraris.

Bár a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) Hamilton ügyében még nem hozott ítéletet, azt tisztázta, miért csak az utolsó körben hajtott ki a biztonsági autó. A szövetség indoklása szerint szoftverprobléma miatt jelent meg a kijelzőn a safety car kihívásáról szóló üzenet egy körrel korábban. A szabályok ugyanis előírják, hogy további egy kört kell várni azt követően, hogy a lekörözöttek visszavették a körhátrányukat, vagyis az FIA helyesen járt el, és betartotta az előírt eljárást.

BRIT NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Charles LeclercmonacóiFerrari- 
2.George RussellbritMercedes0.427 mp h. 
3.Lewis HamiltonbritFerrari0.772 mp h. 
4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1.149 mp h. 
5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1.598 mp h. 
6.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford2.023 mp h. 
7.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford2.214 mp h. 
8.Gabriel BortoletobrazilAudi2.413 mp h. 
9.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes3.229 mp h. 
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes3.445 mp h. 
11.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes4.014 mp h. 
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes4.391 mp h. 
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari5.245 mp h. 
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari5.512 mp h. 
15.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari7.403 mp h. 
16.Kimi AntonelliolaszMercedes8.005 mp h. 
17.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari8.162 mp h. 
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1 kör h. 
19.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford46feladta
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes43feladta
 Nico HülkenbergnémetAudi36feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli5711179
2. George Russell2510154
3. Lewis Hamilton1512147
4. Charles Leclerc1310108
5. Lando Norris2997
6. Max Verstappen2976
7. Oscar Piastri2872
8. Isack Hadjar652
9. Pierre Gasly1842
10. Liam Lawson839
11. Arvid Lindblad620
12. Oliver Bearman418
13. Franco Colapinto518
14. Gabriel Bortoleto26
15. Carlos Sainz36
16. Alexander Albon25
17. Esteban Ocon23
18. Fernando Alonso11
      
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes333
2. Ferrari255
3. McLaren-Mercedes169
4. Red Bull-Ford128
5. Alpine-Mercedes60
6. Racing Bulls-Ford59
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi6
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0
77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3., PÉNTEK
Szabadedzés1. Hamilton 1:29.260
Sprintidőmérő1. Hamilton 1:28.376
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
Időmérő1. Antonelli 1:28.111
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny 1. Leclerc, 2. Russell, 3. Hamilton
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00

 

F1 Formula–1 Lewis Hamilton FIA Brit Nagydíj
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