Hamilton arra számít, hogy elveszíti a dobogós helyezését Silverstone-ban

Lewis Hamilton a harmadik helyről indulva harmadikként szelte át a célvonalat hazai közönség előtt, a Brit Nagydíjon, azonban a versenye egyáltalán nem volt olyan egysíkú, mint azt az elért eredmény sugallja. A hétszeres bajnok a rajtnál a második pozícióba lépett előre, de bemozdult a rajtnál, és az eset miatt kapott 5 másodperces büntetése letöltése után a hatodik pozícióból volt kénytelen visszakapaszkodni. Ezután ádáz csatát vívott George Russell-lel és Max Verstappennel is, majd visszakapaszkodott a harmadik helyre, és Andrea Kimi Antonelli visszaesésével felzárkózott a vezető csapattársa, Charles Leclerc mögé.

A Verstappen balesete miatt életbe léptetett biztonsági autós szakasz alatt azonban pozíciót vesztett Russell-lel szemben, mert míg a Ferrari a bokszba hívta mindkét versenyzőjét, a Mercedes kint tartotta a britet. Noha úgy tűnt, Hamiltonnak még lesz lehetősége javítani, az előzetes kírással szemben nem az utolsó előtti, hanem az utolsó kör végén hívták ki a biztonsági autót, így már nem történt változás a sorrendben. Időközben ráadásul kiderült, hogy a hétszeres bajnoknak a sportfelügyelőknél is lesz jelenése a leintés után, mivel a gyanú szerint szabályt sértett a sárga zászlós szakasz alatt.

Hamilton a meghallgatása előtt a Sky Sporsts kamerái előtt elmondta, arra számít, hogy büntetést fog kapni, és elveszíti a dobogós helyét. „Gratulálok Charles-nak! Nagyszerű munkát végzett. Az a varázslat, ami pénteken még megvolt bennem, teljesen eltűnt a hétvégén. Valószínűleg büntetést fogok kapni. Elhajtottam egy sárga zászlós jelzés mellett, nem vettem észre. Kiugrottam a rajtnál, majd ott volt a sárga zászló. Csőstül jön a baj. Épp az imént jöttem ki a meghallgatásról, még nem tudom, mi lesz az ítélet. De valószínűleg büntetést kapok. Biztos vagyok benne” – zárta a gondolatait a ferraris.

Bár a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) Hamilton ügyében még nem hozott ítéletet, azt tisztázta, miért csak az utolsó körben hajtott ki a biztonsági autó. A szövetség indoklása szerint szoftverprobléma miatt jelent meg a kijelzőn a safety car kihívásáról szóló üzenet egy körrel korábban. A szabályok ugyanis előírják, hogy további egy kört kell várni azt követően, hogy a lekörözöttek visszavették a körhátrányukat, vagyis az FIA helyesen járt el, és betartotta az előírt eljárást.