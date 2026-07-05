Nemzeti Sportrádió

Vinícius Júnior kontra Erling Haaland – íme, a Brazília–Norvégia nyolcaddöntő kezdőcsapatai

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.05. 20:44
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Erling Haaland a brazilok kapuját is beveheti (Fotó: Getty Images)
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22 órakor kezdődik a Brazília–Norvégia mérkőzés a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. A találkozóra a szövetségi kapitányok kijelölték a kezdőcsapatukat.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
BRAZÍLIA–NORVÉGIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
New York, New York/New Jersey Stadion, 22 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Ismail Elfath (amerikai)
BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes, Casemiro – Rayan, Martinelli, Vinícius Júnior – Cunha. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
A kispadon: Ederson, Weverson (kapusok), Bremer, Éderson, Endrick, Fabinho, Luiz Henrique, Ibanez, Neymar, Léo Pereira, Raphinha, Alex Sandro, Danilo Santos, I. Thiago
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Ödegaard, Berg, Berge – Sörloth, Haaland, Nusa. Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
A kispadon: Selvik, Tangvik (kapusok), Aasgaard, Aursnes, Björkan, Bobb, Falchener, Hauge, Langas, Östigard, Pedersen, Schjelderup, Strand Larsen, Thorsby, Thorstvedt

 

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