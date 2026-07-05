Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo: Igen, ez az utolsó világbajnokságom. Gyerünk, és élvezzük ki!

R. P.R. P.
2026.07.05. 20:59
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Cristiano Ronaldo (Fotó: Getty Images)
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Portugália Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026 Spanyolország
Cristiano Ronaldo megerősítette, hogy a mostani az utolsó labdarúgó-világbajnoksága. A portugál klasszis a hétfői, spanyolok elleni nyolcaddöntős meccs előtti sajtótájékoztatón nyilatkozta ezt.

„Igen, ez az utolsó világbajnokságom. Gyerünk, és élvezzük ki! – mondta Ronaldo. – Nem gondolom, hogy olyan rosszul teljesítettem eddig, hiszen három gólt szereztem. Mások ugyan többet, ők nagyon jól futballoztak. De nézzük meg, hogy holnap tudok-e újabb gólt szerezni.”

„Nem leszek attól több, ha megnyerjük a világbajnokságot, de kevesebb sem, ha nem nyerjük meg. Hálás vagyok az életnek. Élvezek minden napot, szerencsés voltam. Megtanultam örülni.”

„Mindig emlékezni fogok erre a világbajnokságra az emberek szenvedélye miatt. Mindannyian összetartunk, és ez különleges. Diogo miatt van.”

„Holnap klasszis spanyol csapattal mérkőzünk meg, nehéz lesz, de készen állunk. Lamine Yamal fényes jövő előtt áll. Nagyon jól teljesít, és nagyszerű pályafutás elé néz. Ugyanakkor Spanyolországot csapatként nézem, nagyon jól játszik.”

Portugália Spanyolországgal játszik a nyolcaddöntőben a labdarúgó-világbajnokságon, a mérkőzés magyar idő szerint hétfőn 21 órakor kezdődik.

 

Portugália Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026 Spanyolország
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