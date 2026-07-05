Nemzeti Sportrádió

Az Eb-döntő bírója vezeti Messiék nyolcaddöntőjét

P. Gy.P. Gy.
2026.07.05. 20:29
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Francois Letexier-nek ez lesz a harmadik meccse a vb-n (Fotó: Getty Images)
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A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kijelölte az utolsó két nyolcaddöntő játékvezetői küldését is.

Az első világbajnokságán szereplő Francois Letexier-é lesz a július 7-i Argentína–Egyiptom nyolcaddöntő. A két éve Európa-bajnoki döntőt dirigáló francia játékvezető a csoportkörben az Elefántcsontpart–Ecuador (1–0) és a Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia (0–0) meccsen fújta a sípot.

A Kolumbia–Svájc meccset Iván Barton vezeti. A második vb-jén szereplő salvadori bíró a Törökország–Paraguay (0–1) és a Japán–Svédország (1–1) csoportmeccs után vezet a nyolcaddöntőben. A katari vb-n szintén két csoportmérkőzésen és egy nyolcaddöntőn működött közre.

 

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