Öttusa: junior Európa-bajnok a Rajncsák Diána, Tamás Botond kettős
A Rajncsák Diána és Tamás Botond alkotta vegyes váltó aranyérmet szerzett a barcelonai junior öttusa Eb-n.
Szombaton a Barcelonában zajló junior öttusa Európa-bajnokságon remek versenyzéssel
aranyérmet szerzett a Rajncsák Diána és Tamás Botond alkotta magyar vegyes váltó.
A mieink végig kiegyensúlyozott teljesítménnyel a francia és a cseh kettős előtt érdemelték ki az első helyet a tíz duót felvonultató mezőnyben.
Ez a magyar küldöttség második aranyérme az Eb-n, korábban a Rajncsák Diána, Bauer Blanka, Mészáros Emma összetételű női csapat állhatott fel a dobogó felső fokára.
(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)
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