Öttusa: junior Európa-bajnok a Rajncsák Diána, Tamás Botond kettős

Szombaton a Barcelonában zajló junior öttusa Európa-bajnokságon remek versenyzéssel

aranyérmet szerzett a Rajncsák Diána és Tamás Botond alkotta magyar vegyes váltó.

A mieink végig kiegyensúlyozott teljesítménnyel a francia és a cseh kettős előtt érdemelték ki az első helyet a tíz duót felvonultató mezőnyben.

Ez a magyar küldöttség második aranyérme az Eb-n, korábban a Rajncsák Diána, Bauer Blanka, Mészáros Emma összetételű női csapat állhatott fel a dobogó felső fokára.

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)