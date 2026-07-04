Kajak-kenu: nyolc magyar érem szombaton a korosztályos vb-n

A kanadai Halifaxban zajló U23-as és ifjúsági kajak-kenu világbajnokságon a pénteki tizenegy érem után szombaton újabb nyolc medáliával bővült a magyar gyűjtemény.

Kiemelkedő teljesítménnyel U23-as világbajnok lett Kollek Bálint K1 1000 méteren.

Mellette ezüstöt érdemelt ki Fojt Sára U23 K1 500, Poszpischil Luca és Hamar Léna C2 200, valamint Rumi Gergő U23 C1 200 méteren.

Továbbá bronzérmesként zárt Uhrin Dávid U23 C1 1000, Györkő Huba ifjúsági C1 1000, Trencsényi Anna ifjúsági C1 500 és Gazdag Lili ifjúsági K1 500 méteren.

A magyarok a szombati versenynap után továbbra is toronymagasan vezetik az éremtáblázatot.

Forrás: MKKSZ

(Kiemelt képünkön: Kollek Bálint Forrás: MKKSZ)