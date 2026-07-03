Románia: Major Sámuel nem marad Marosvásárhelyen
Egy idény után távozik Marosvásárhelyről Major Sámuel, a román másodosztályban szereplő ASA ugyanis nem hosszabbítja meg a magyar középpályás lejáró szerződését. A 24 éves játékos tavaly nyáron az NB II-es Kozármislenytől szerződött az erdélyi csapathoz, amelynek színeiben 17 mérkőzésen szerepelt és 2 gólpasszt adott a 2025–2026-os bajnokság során.
A Liga 2 hetedik helyén végző ASA jelentős mértékben átalakítja keretét, Majorral együtt ugyanis nyolc játékostól váltak meg, további kettőnek pedig lejár a kölcsönszerződése.
A biztos maradók között van a sepsiszentgyörgyi születésű, magyar állampolgársággal is rendelkező Demeter Zsombor, a 23 éves belső védővel már a holtszezon első napjaiban hosszabbított a marosvásárhelyi klubvezetés.
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