Nemzeti Sportrádió

Románia: Major Sámuel nem marad Marosvásárhelyen

B. O. M.B. O. M.
2026.07.03. 21:55
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Major (pirosban) egy idény után távozik (Fotó: F.C. ASA Târgu Mureș)
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Major Sámuel légiósok Marosvásárhely
Egy idény után távozik Marosvásárhelyről Major Sámuel, a román másodosztályban szereplő ASA ugyanis nem hosszabbítja meg a magyar középpályás lejáró szerződését. A 24 éves játékos tavaly nyáron az NB II-es Kozármislenytől szerződött az erdélyi csapathoz, amelynek színeiben 17 mérkőzésen szerepelt és 2 gólpasszt adott a 2025–2026-os bajnokság során.

A Liga 2 hetedik helyén végző ASA jelentős mértékben átalakítja keretét, Majorral együtt ugyanis nyolc játékostól váltak meg, további kettőnek pedig lejár a kölcsönszerződése. 

A biztos maradók között van a sepsiszentgyörgyi születésű, magyar állampolgársággal is rendelkező Demeter Zsombor, a 23 éves belső védővel már a holtszezon első napjaiban hosszabbított a marosvásárhelyi klubvezetés.  

Major Sámuel légiósok Marosvásárhely
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