Románia: Major Sámuel nem marad Marosvásárhelyen

A Liga 2 hetedik helyén végző ASA jelentős mértékben átalakítja keretét, Majorral együtt ugyanis nyolc játékostól váltak meg, további kettőnek pedig lejár a kölcsönszerződése.

A biztos maradók között van a sepsiszentgyörgyi születésű, magyar állampolgársággal is rendelkező Demeter Zsombor, a 23 éves belső védővel már a holtszezon első napjaiban hosszabbított a marosvásárhelyi klubvezetés.