Öttusa: junior Európa-bajnok a magyar női csapat

A Barcelonában zajló junior öttusa Európa-bajnokságon pénteken a női döntőt rendezték. A hazai szövetség tájékoztatása szerint a fináléban dicséretes magyar eredmények születtek: Rajncsák Diána az 5., Bauer Blanka a 6., Mészáros Emma a 8., Zemán Zóra pedig a 11. helyen zárt. Rajncsák és Bauer végig közel volt a dobogós helyezéshez.

A csapateredménybe számító három legjobb magyar helyezés Európa-bajnoki címet ért:

Rajncsák, Bauer és Mészáros teljesítményével Magyarország megnyerte a kontinensviadal női csapatversenyét.

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)