Nemzeti Sportrádió

Öttusa: junior Európa-bajnok a magyar női csapat

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2026.07.03. 16:49
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Öttusa utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Rajncsák Diána, Bauer Blanka és Mészáros Emma csapatban aranyérmet szerzett a barcelonai junior öttusa Európa-bajnokságon.

A Barcelonában zajló junior öttusa Európa-bajnokságon pénteken a női döntőt rendezték. A hazai szövetség tájékoztatása szerint a fináléban dicséretes magyar eredmények születtek: Rajncsák Diána az 5., Bauer Blanka a 6., Mészáros Emma a 8., Zemán Zóra pedig a 11. helyen zárt. Rajncsák és Bauer végig közel volt a dobogós helyezéshez.

A csapateredménybe számító három legjobb magyar helyezés Európa-bajnoki címet ért:

Rajncsák, Bauer és Mészáros teljesítményével Magyarország megnyerte a kontinensviadal női csapatversenyét.

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)

 

 

 

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