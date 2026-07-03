Kézilabda: ezüstérmet szereztek a magyarok az U16-os leány nyílt Eb-n

Ahogyan csütörtökön beszámoltunk róla, döntőbe jutott a magyar U16-os leány kézilabda-válogatott a Svédországban zajló nyílt Európa-bajnokságon, miután a legjobb négy között hosszabbítás után nyert a francia csapat ellen.

A péntek esti fináléban a német együttes következett, amellyel végül nem bírt Pigniczki Krisztina szövetségi edző válogatottja: az első góltalan percek után az ellenfél szerzett vezetést, amely végig fórban volt, a félidőre ötgólos előnyt épített fel, amely tovább, tíz fölé nőtt a második félidőben, 29–17 lett a vége.

A 2010-es és 2011-es születésű magyar lányok

az első világversenyükön szerepeltek, és Eb-ezüstéremmel zártak.

(Kiemelt képünk forrása: EHF)