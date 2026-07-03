Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: ezüstérmet szereztek a magyarok az U16-os leány nyílt Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.03. 22:09
null
Címkék
kezilabda utánpótlás utánpótlássport
A döntőben nem bírt a német csapattal, ezüstéremmel zárta a svédországi U16-os leány nyílt kézilabda Európa-bajnokságot a magyar válogatott.

Ahogyan csütörtökön beszámoltunk róla, döntőbe jutott a magyar U16-os leány kézilabda-válogatott a Svédországban zajló nyílt Európa-bajnokságon, miután a legjobb négy között hosszabbítás után nyert a francia csapat ellen.

A péntek esti fináléban a német együttes következett, amellyel végül nem bírt Pigniczki Krisztina szövetségi edző válogatottja: az első góltalan percek után az ellenfél szerzett vezetést, amely végig fórban volt, a félidőre ötgólos előnyt épített fel, amely tovább, tíz fölé nőtt a második félidőben, 29–17 lett a vége.

A 2010-es és 2011-es születésű magyar lányok

az első világversenyükön szerepeltek, és Eb-ezüstéremmel zártak. 

(Kiemelt képünk forrása: EHF)

 

 

kezilabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Röpi: a harmadik meccsén is győzött az U18-as leányválogatott az Eb-n

Utánpótlássport
2 órája

Vízilabda: a 7. helyért játszanak a magyar fiúk az U18-as vb-n

Utánpótlássport
4 órája

Öttusa: junior Európa-bajnok a magyar női csapat

Utánpótlássport
7 órája

Kézilabda: a 13. helyen zárta az U20-as női vb-t a magyar válogatott

Utánpótlássport
14 órája

Kosárlabda: megkezdődik az U20-as női Európa-bajnokság Litvániában

Utánpótlássport
14 órája

Vízilabda: negyeddöntős vereség az U18-as fiú-világbajnokságon

Utánpótlássport
2026.07.02. 21:31

Kézilabda: döntőbe jutott a magyar U16-os leányválogatott a nyílt Eb-n

Utánpótlássport
2026.07.02. 19:51

Röplabda: megvan a második magyar siker az U18-as leány Eb-n

Utánpótlássport
2026.07.02. 18:42
Ezek is érdekelhetik