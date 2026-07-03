A kapus után újabb három játékos távozott az NB I-es Kispest-Honvédtól

Mint beszámoltunk róla, a héten a kapus Rácz Gergő távozott Kispestről és visszatért a Paksi FC-hez. Rajta kívül most még hárman távoztak, hiszen a 2026. június 30-án lejáró szerződéseket követően a klub esetükben sem élt a hosszabbítás lehetőségével.

Földi Dominik 2025 februárjában igazolt Kispestre, ez idő alatt 20 alkalommal lépett pályára az NB III-ban, ahol a mögöttünk hagyott idényben háromszor volt eredményes. Bár az elmúlt két szezonban többször is szerepelt az első csapat keretében, a kupasorozatban kétszer, míg a másodosztályban egyszer kapott lehetőséget.

Kesztyűs Barna a 2019–2020-as idényben lépett pályára először a Honvéd-színeiben, és még abban az idényben Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett. Egy kisebb kitérőt követően 2024 őszén visszatért Kispestre. Minden sorozatot figyelembe véve 82 mérkőzésen segítette az együttest, összesen 4565 percet töltött a pályán vörös-feketében.

Varga Kevin is távozik Kispestről. A 30 éves támadó a 2025–2026-os idényt még az NB I-es Nyíregyháza Spartacusnál kezdte meg, majd a téli átigazolási időszakban csatlakozott a Honvédhoz. A korábbi válogatott játékos minden sorozatot figyelembe véve 10 mérkőzésen lépett pályára, amelyeken egy gólpasszt jegyzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL

Érkezők: Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Földi Dominik (szabadon igazolható), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő (Paksi FC), Varga Kevin (szabadon igazolható)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár, kölcsönben)