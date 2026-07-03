Először lesz magyar női bírópáros egy kézilabda Eb-n

Az EHF pénteken honlapján nevezett meg 16 bírókettőst, köztük szerepel Dáné Rita és Marton Zsófia. A magyar szövetség beszámolója szerint ők az első magyar női bírópáros, amely felnőtt Európa-bajnokságon vezethet.

A kontinensviadalon 18 játékvezetői duó ténykedik majd, a fennmaradó két párost későbbi időpontban jelentik be. A bírók szeptemberben háromnapos felkészítő szemináriumon vesznek majd részt Bécsben.

Az idei kontinenstornát Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Törökországban rendezik december 3. és 20. között. Az előző Eb-n bronzérmes magyar válogatott a csoportmérkőzéseit Nagyváradon, továbbjutás esetén a középdöntőbeli találkozóit Kolozsváron játssza.