Nemzeti Sportrádió

Először lesz magyar női bírópáros egy kézilabda Eb-n

2026.07.03. 15:33
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Dáné Rita (balra) is ott lesz az Eb-n (Fotó: Szabó Miklós)
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Magyar játékvezetői párost is jelölt az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a decemberi női Európa-bajnokságra.

Az EHF pénteken honlapján nevezett meg 16 bírókettőst, köztük szerepel Dáné Rita és Marton Zsófia. A magyar szövetség beszámolója szerint ők az első magyar női bírópáros, amely felnőtt Európa-bajnokságon vezethet.

A kontinensviadalon 18 játékvezetői duó ténykedik majd, a fennmaradó két párost későbbi időpontban jelentik be. A bírók szeptemberben háromnapos felkészítő szemináriumon vesznek majd részt Bécsben.

Az idei kontinenstornát Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Törökországban rendezik december 3. és 20. között. Az előző Eb-n bronzérmes magyar válogatott a csoportmérkőzéseit Nagyváradon, továbbjutás esetén a középdöntőbeli találkozóit Kolozsváron játssza.

 

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