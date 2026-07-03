F1, Brit Nagydíj, sprintidőmérő
Meglepetésre Lewis Hamilton nyitott az élen a Formula–1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésén. A ferrarist a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli, valamint Charles Leclerc követte, míg az első ötöst George Russell és Oscar Piastri zárta. Arról, hogy miként alakul az év negyedik sprintidőmérője, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|77. BRIT NAGYDÍJ
|JÚLIUS 3., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Hamilton 1:29.260
|Sprintidőmérő
|17.30–18.14
|JÚLIUS 4., SZOMBAT
|Sprintverseny
|13.00–14.00
|Időmérő
|17.00–18.00
|JÚLIUS 5., VASÁRNAP
|A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja
|16.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
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