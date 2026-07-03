F1, Brit Nagydíj, sprintidőmérő

Meglepetésre Lewis Hamilton nyitott az élen a Formula–1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésén. A ferrarist a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli, valamint Charles Leclerc követte, míg az első ötöst George Russell és Oscar Piastri zárta. Arról, hogy miként alakul az év negyedik sprintidőmérője, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

77. BRIT NAGYDÍJ JÚLIUS 3., PÉNTEK Szabadedzés 1. Hamilton 1:29.260 Sprintidőmérő 17.30–18.14 JÚLIUS 4., SZOMBAT Sprintverseny 13.00–14.00 Időmérő 17.00–18.00 JÚLIUS 5., VASÁRNAP A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja 16.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps július 19., 15.00 Magyar Nagydíj, Mogyoród július 26., 15.00 Holland Nagydíj, Zandvoort augusztus 23., 15.00