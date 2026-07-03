Nemzeti Sportrádió

F1, Brit Nagydíj, sprintidőmérő

H. L.H. L.
2026.07.03. 17:15
Fotó: AFP
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F1 Formula–1 sprintidőmérő Brit Nagydíj
Meglepetésre Lewis Hamilton nyitott az élen a Formula–1-es Brit Nagydíj egyetlen szabadedzésén. A ferrarist a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli, valamint Charles Leclerc követte, míg az első ötöst George Russell és Oscar Piastri zárta. Arról, hogy miként alakul az év negyedik sprintidőmérője, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

 

 

77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3., PÉNTEK
Szabadedzés1. Hamilton 1:29.260
Sprintidőmérő17.30–18.14
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny13.00–14.00
Időmérő17.00–18.00
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja16.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00

 

 

F1 Formula–1 sprintidőmérő Brit Nagydíj
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