Nemzeti Sportrádió

Bombaerős csatárduó rohamozhat Gyirmóton

F. B.F. B.
2026.07.08. 00:48
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Priskin Tamás és Simon András rohamozhat Gyirmóton (Fotó: gyirmotfc.hu)
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Csákvár Gyirmót II Gyirmót FC Győr Gyirmót Simon András magyar átigazolás Priskin Tamás
Bombaerős csatárduója lesz a következő idényben a Győr-Moson-Sopron megyei I. osztályú Gyirmót FC Győr II-nek: Priskin Tamás szerződést hosszabbított, míg a legutóbb Csákváron játszó Simon András most írt alá a gyirmóti klubhoz – számolt be róla a klub honlapja.

A bombaerős csatárduó tehát a gyirmótiak megyei I. osztályban szereplő második csapatát erősíti a 2026-2027-es kiírásban. Az előző idényben 49 góllal gólkirályi címet szerző 39 éves Priskin Tamás egy évvel hosszabbította meg gyirmóti szerződését, míg a korábban a Gyirmót első csapatában összesen öt és fél évet játszó 36 éves támadó, Simon András szintén egy évre érkezik a második együtteshez – ő legutóbb Csákváron futballozott, ahonnan júniusban távozott.

A nagy tapasztalattal rendelkező játékosokra a góllövés mellett egyfajta mentor szerep is hárul majd, amiből a fiatalok profitálhatnak majd.

 

Csákvár Gyirmót II Gyirmót FC Győr Gyirmót Simon András magyar átigazolás Priskin Tamás
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