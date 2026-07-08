Bombaerős csatárduó rohamozhat Gyirmóton

A bombaerős csatárduó tehát a gyirmótiak megyei I. osztályban szereplő második csapatát erősíti a 2026-2027-es kiírásban. Az előző idényben 49 góllal gólkirályi címet szerző 39 éves Priskin Tamás egy évvel hosszabbította meg gyirmóti szerződését, míg a korábban a Gyirmót első csapatában összesen öt és fél évet játszó 36 éves támadó, Simon András szintén egy évre érkezik a második együtteshez – ő legutóbb Csákváron futballozott, ahonnan júniusban távozott.

A nagy tapasztalattal rendelkező játékosokra a góllövés mellett egyfajta mentor szerep is hárul majd, amiből a fiatalok profitálhatnak majd.