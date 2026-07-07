NB II: a korábbi gólkirály visszatért Mislenybe, kilencen távoztak Nagykanizsáról

Tegnap adtunk hírt róla, hogy Kirchner Krisztián szerződést bontott az FC Ajkával, ahová tavaly nyáron igazolt Kozármislenyből. A 33 esztendős támadó most ismét a mislenyiek játékosa lett, a klub ma jelentette be visszatérését. Az FC Ajka Kirchner pótlására Csákvárról igazolt, a 28 éves, NB I-es tapasztalattal is rendelkező Szabó Bence egyéves szerződést írt alá.

Az újonc FC Nagykanizsától azonban kilenc játékos távozott: Almássy Levente, Dragóner Filip, János Norbert, Medgyesi Márk, Nagy Erik, Nagy Mihály Krisztián, Nemes Milán, Vajda Roland és Vékony Viktor, a szakmai stábból pedig Nagy Krisztián másodedző. A legmeglepőbb talán Nagy Mihály Krisztián távozása, a csatár a Cigánd elleni kétmeccses osztályozós párharcban gólt szerzett és remekül futballozott, igaz, egy büntetőt elrontott.

A Soroksár SC három labdarúgót igazolt. A legnagyobb rutinnal érkező új játékos Hidi Patrik – a 35 éves középpályás pályafutása során közel 300 mérkőzésen lépett pályára a Budapest Honvéd, a Vasas és a BVSC-Zugló színeiben, emellett légiósként a spanyol Real Oviedót és a kazah Jertisz Pavlodart is erősítette. Az előző idényt a Karcag együttesében töltötte. A 25 éves Rónaszéki Botond az NB III-as Budaörs együttesétől érkezett Soroksárra, a támadó az előző idényben 10 gólt szerzett a harmadik ligában. A 20 éves Vattay Márton pedig az NB III-tól visszalépő Putnok FC-től csatlakozott a kerethez, ő korábban a Kecskeméti TE színeiben az NB I-ben is lehetőséget kapott. A soroksáriak emellett meghosszabbították Kálnoki-Kis Zsombor szerződését; a 24 éves játékos februárban érkezett a Videotontól.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Gyurján Márton (Szentlőrinc), Németh Erik (Soroksár), Papp Milán (Kecskemét), Simon Barnabás (Paks), Szabó Bence (Csákvár)

Távozott: Horváth Dániel (?), Kirchner Krisztián (Kozármisleny), Kovács Nikolasz (BVSC), Nagy Nikolasz (?), Szabados István (Kecskemét)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Kirchner Krisztián (Ajka), Tímár Dávid (PMFC)

Távozott: Babinszky Bence (DVTK), Gajág Gergő (Kecskemét), Horváth Dániel (MTK), Oroszi István (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC NAGYKANIZSÁNÁL

Érkezett: –

Távozott: Almássy Levente (?), Dragóner Filip (?), János Norbert (?), Medgyesi Márk (?), Nagy Erik (?), Nagy Mihály Krisztián (?), Nemes Milán (Dorog), Vajda Roland (?), Vékony Viktor (Szeged)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: Hidi Patrik (Karcag), Kokovai Csongor, Lukács Dániel, Nagy Levente, Szász Roland (mindannyian az U19-es csapatból), Rónaszéki Botond (Budaörs), Vattay Márton (Putnok)

Távozott: Bora György (?), Gálfi Norbert (Diósgyőr), Korozmán Kevin (visszavonult), Könczey Márk (?), Króner Martin (?), Kundrák Norbert (?), Németh Erik (Ajka), Tóth Gábor (?), Tumma Gergely (?)