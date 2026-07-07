Nemzeti Sportrádió

NB II: a korábbi gólkirály visszatért Mislenybe, kilencen távoztak Nagykanizsáról

F. B.F. B.
2026.07.07. 23:47
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Kirchner Krisztián egy év után újra Kozármislenyben (Fotó: kozarmislenyfc.hu)
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NB II Ajka Nagykanizsa Kozármisleny Soroksár Kirchner Krisztián magyar átigazolás
Igaznak bizonyultak értesüléseink, Kirchner Krisztián egy év után visszatért legnagyobb sikerei helyszínére, az NB II-es Kozármislenyhez. A Soroksár három játékost igazolt, Nagykanizsáról viszont kilencen távoztak – számolt be róla a másodosztályú klubok honlapja.

Tegnap adtunk hírt róla, hogy Kirchner Krisztián szerződést bontott az FC Ajkával, ahová tavaly nyáron igazolt Kozármislenyből. A 33 esztendős támadó most ismét a mislenyiek játékosa lett, a klub ma jelentette be visszatérését. Az FC Ajka Kirchner pótlására Csákvárról igazolt, a 28 éves, NB I-es tapasztalattal is rendelkező Szabó Bence egyéves szerződést írt alá.

Az újonc FC Nagykanizsától azonban kilenc játékos távozott: Almássy Levente, Dragóner Filip, János Norbert, Medgyesi Márk, Nagy Erik, Nagy Mihály Krisztián, Nemes Milán, Vajda Roland és Vékony Viktor, a szakmai stábból pedig Nagy Krisztián másodedző. A legmeglepőbb talán Nagy Mihály Krisztián távozása, a csatár a Cigánd elleni kétmeccses osztályozós párharcban gólt szerzett és remekül futballozott, igaz, egy büntetőt elrontott.

A Soroksár SC három labdarúgót igazolt. A legnagyobb rutinnal érkező új játékos Hidi Patrik – a 35 éves középpályás pályafutása során közel 300 mérkőzésen lépett pályára a Budapest Honvéd, a Vasas és a BVSC-Zugló színeiben, emellett légiósként a spanyol Real Oviedót és a kazah Jertisz Pavlodart is erősítette. Az előző idényt a Karcag együttesében töltötte. A 25 éves Rónaszéki Botond az NB III-as Budaörs együttesétől érkezett Soroksárra, a támadó az előző idényben 10 gólt szerzett a harmadik ligában. A 20 éves Vattay Márton pedig az NB III-tól visszalépő Putnok FC-től csatlakozott a kerethez, ő korábban a Kecskeméti TE színeiben az NB I-ben is lehetőséget kapott. A soroksáriak emellett meghosszabbították Kálnoki-Kis Zsombor szerződését; a 24 éves játékos februárban érkezett a Videotontól.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL
Érkezett: Gyurján Márton (Szentlőrinc), Németh Erik (Soroksár), Papp Milán (Kecskemét), Simon Barnabás (Paks), Szabó Bence (Csákvár)
Távozott: Horváth Dániel (?), Kirchner Krisztián (Kozármisleny), Kovács Nikolasz (BVSC), Nagy Nikolasz (?), Szabados István (Kecskemét)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL
Érkezett: Kirchner Krisztián (Ajka), Tímár Dávid (PMFC)
Távozott: Babinszky Bence (DVTK), Gajág Gergő (Kecskemét), Horváth Dániel (MTK), Oroszi István (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC NAGYKANIZSÁNÁL
Érkezett: 
Távozott: Almássy Levente (?), Dragóner Filip (?), János Norbert (?), Medgyesi Márk (?), Nagy Erik (?), Nagy Mihály Krisztián (?), Nemes Milán (Dorog), Vajda Roland (?), Vékony Viktor (Szeged)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL
Érkezett: Hidi Patrik (Karcag), Kokovai Csongor, Lukács Dániel, Nagy Levente, Szász Roland (mindannyian az U19-es csapatból), Rónaszéki Botond (Budaörs), Vattay Márton (Putnok)
Távozott: Bora György (?), Gálfi Norbert (Diósgyőr), Korozmán Kevin (visszavonult), Könczey Márk (?), Króner Martin (?), Kundrák Norbert (?), Németh Erik (Ajka), Tóth Gábor (?), Tumma Gergely (?)

 

NB II Ajka Nagykanizsa Kozármisleny Soroksár Kirchner Krisztián magyar átigazolás
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